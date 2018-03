Ascolti tv | L' Isola dei Famosi batte ' Sei mai stata sulla Luna?'

Ascolti TV - 20 marzo 2018 : Isola dei famosi (24 - 8%) - Di Martedì (8 - 3%) : Ascolti Isola dei famosi 2018: la nona puntata del 20 marzo seguita da 4,5 milioni di telespettatori Ecco il quadro generale con gli Ascolti TV di Martedì 20 marzo 2018. Ieri sera in prima serata su Canale5 la nona puntata de L’Isola dei famosi è stata seguita da una media di 4 milioni 537 mila […] L'articolo Ascolti TV, 20 marzo 2018: Isola dei famosi (24,8%), Di Martedì (8,3%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 20 marzo 2018. L’Isola 24.8% - Sei mai stata sulla Luna 17.3% : L'Isola dei Famosi 2018 - Mara Venier Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video 4.537.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.225.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha intrattenuto 1.255.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto ...

Fabio Fazio - collasso totale negli Ascolti : l'Isola dei Famosi lo travolge - guaio Rai : Nonostante il mega traino di Montalbano, Fabio Fazio collassa negli ascolti, travolto dall' Isola dei Famosi . Su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa - riporta Davide Maggio - è stato seguito da 1.394.000 ...

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in replica batte L’isola dei famosi : Non conosce rivali Il Commissario Montalbano, che, in replica, si aggiudica la prima serata del 12 marzo con 6 milioni 930mila telespettatori e il 28.39% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 L’Isola dei famosi ha raccolto 4 milioni 386mila telespettatori con il 23.28% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film Red 2 che ha ottenuto 1 milione 446 mila spettatori e il 6% di share, mentre su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 12 Marzo 2018. Montalbano in replica (6 - 9 mln – 28.4%) stacca L’Isola (4 - 3 mln – 23.3%) : Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi Su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica ha conquistato 6.930.000 spettatori pari al 28.4% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata delL’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.383.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Rai2 Hawaii – Five O ha interessato 1.002.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Red 2 ha intrattenuto 1.446.000 spettatori (6%). Su Rai3 ...

Ascolti tv - oltre 4 milioni di spettatori per l’Isola dei Famosi : Su Canale 5 la settima puntata dell’Isola dei Famosi 13 ha totalizzato 4.685.000 spettatori e una media del 24.9% di share (aiutata in questo dalle prodezze di Stefano De Martino), superando Rai1 con il suo Speciale Porta a Porta, Elezioni 2018 – Chi ha Vinto? che ha conquistato 3.693.000 spettatori pari al 14.5% di share. Isola dei Famosi 2018, i concorrenti Bianca Atzei, cantante. ...

Ascolti TV | Lunedì 5 marzo 2018. Isola 24.9% - Porta a Porta 14.5%. Boom La7 (terza rete italiana con l’8.7%) : Merlino (12.6%-9.9%) - Gruber (9.6%) - Zoro (5.4%) : Isola dei Famosi: Mara Venier Su Rai1 Speciale Porta a Porta, Elezioni 2018 – Chi ha Vinto? ha conquistato 3.693.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la settima puntata dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.685.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Rai2 Hawaii – Five O ha interessato 1.288.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Red ha intrattenuto 1.926.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 ...

