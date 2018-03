Ascolti TV | 20 marzo 2018 | Isola dei famosi 24 | 8% | Di Martedì 8 | 3%

Ascolti TV | Martedì 20 marzo 2018. L’Isola 24.8% - Sei mai stata sulla Luna 17.3% : L'Isola dei Famosi 2018 - Mara Venier Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video 4.537.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.225.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha intrattenuto 1.255.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto ...

Ascolti TV | Lunedì 19 Marzo 2018. Montalbano domina (26.6%). Il Segreto 10.7% - Emigratis 9.8% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Una Faccenda Delicata in replica ha conquistato 6.337.000 spettatori pari al 26.6% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.575.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.688.000 spettatori pari al 6.6% di share (presentazione di 7 minuti: 1.327.000 – 4.8%). Su Italia 1 l’esordio della terza stagione di ...

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.5%-13.5% - Storie Maledette in crescita (8.1%) - Moto Gp su Tv8 al 6.8%. E’ Arrivata la Felicità dimezza gli spettatori : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 22.27 alle 0.15 – ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.894.000 ...

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.5%-13.5% - Furore 10% - Storie Maledette in crescita (8.1%) - Moto Gp su Tv8 (6.8%) : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.894.000 spettatori (6.8%) mentre Swat 1.666.000 (6.6%). Su ...