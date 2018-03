Arte e Cultura Il grido inascoltato SOS giovani

Benvenuta Primavera - Arte - cultura e memoria per la rinascita del territorio : E poi ci saranno intermezzi musicali, spettacoli teatrali e momenti dedicati ai bambini, sport e occasioni di riflessione e condivisione per provare a piantare tutti insieme i semi di un futuro ...

Turismo - Parma : Pasqua 2018 tra Arte e gusto nella Capitale della Cultura 2020 : È un concentrato di tesori d’arte, eleganti palazzi antichi, personaggi storici importanti, musicisti come Giuseppe Verdi, musei, teatri di prestigio e sapori simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo e per tante altre preziose unicità, Parma è stata scelta come Capitale della Cultura 2020. Una città d’arte capace sempre di stupire e che trova raccolte nel suo centro storico le principali attrazioni, da scoprire passo dopo passo, durante le ...

A Viterbo si diventa ‘detective dell’Arte’. Il Master in Archeologia giudiziaria e crimini contro il patrimonio culturale : Provengono da tutta Italia gli oltre trenta archeologi, storici dell’arte, restauratori, giuristi e esperti nella conservazione e valorizzazione dei beni culturali, che si ritroveranno a Viterbo sabato 17 marzo 2018. Sono gli allievi ammessi a partecipare alla IV edizione (2018-2019) del Master in “Archeologia giudiziaria e crimini contro il patrimonio culturale” promosso dal Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e ...

"A Tavola tra Cultura e Storia" ai MArtedì Letterari del Casinò di Sanremo : Si terrà il prossimo 20 marzo 2018 con inizio alle ore 16.30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, la XVII° edizione di "A Tavola tra Cultura e Storia", l'appuntamento annuale, inserito nel ...

Ronchi fucina di cultura : in arrivo 'Primavera in Arte' : ... prima del momento musicale, l'inaugurazione della Mostra Fotografica di Katia Bonaventura 'Momentanee trasparenze', visitabile fino al 13 aprile durante gli spettacoli e gli incontri. Spazio, quindi,...

“Addio - animo nobile e gentile”. Lutto nel mondo della cultura italiana. Una vita tra le grandi opere dell’Arte e della letteratura : l’annuncio della moglie : L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla moglie Giovanna Carlino, nel giorno dei funerali, che sono stati celebrati nella chiesa romana di Santa Maria del Popolo, in piazza del Popolo. La salma è stata poi tumulata nel cimitero comunale di Anticoli Corrado, alle porte di Roma. Pierluigi Pirandello, nipote del drammaturgo e scrittore siciliano Premio Nobel Luigi Pirandello e figlio di Fausto, artista figurativo di grande ...

Londra incontra la cultura pArtenopea : è l'ora di Miseria e Nobiltà : L'idea innovativa è mettere in scena spettacoli in italiano a Londra e donare il ricavato a onlus che si occupano di ragazzi e bambini in tutto il mondo. Questa è la volta di 'Miseria e Nobiltà', un classico della cultura partenopea, in ...

Beauty : a Milano la cultura e l'Arte del tatuaggio : In programma dj set, spettacoli e mostre, dai dipinti acquatici di Diego Brandi a quelli erotici dello svedese Matti Sandberg in arte Senju. E soprattutto i tattoo contest, che premieranno i migliori ...

Homesick : una nuova rivista di Arte - moda e cultura dedicata agli archivi : Se il mondo è pieno di archivi di riviste , il più grande è con ogni probabilità questo , , trovare l'esatto opposto " cioè le riviste dedicate agli archivi " è ben più complicato. A quanto pare, però, ...

Tra Arte e cultura 'Comunicare l'Europa' compie 10 anni : "I premiati, anche per questa decima edizione di 'Comunicare l'Europa', provengono dai campi più disparati (istituzioni, cultura, arte, comunicazione, spettacolo, scienza), ma -chiarisce- con il ...

MArtedì al Centro culturale S. Maria delle Grazie a Mestre apre la mostra "Spettacoli di luce " dalla camera obscura alla nascita del cinema" : ... il pittore vedutista del '700 che fissava su tela il disegno della camera ottica; il lanternista che presentava i suoi spettacoli a un pubblico spesso ingenuo e impaurito; il fotografo dell'800 che ...

Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi - papà di Vittorio/ Morto il maestro d’Arte e cultura nei cenacoli della sua casa-museo : Giuseppe "Nino" Sgarbi, il papà di Vittorio ed Elisabetta, è Morto a 97 anni: farmacista e grande appassionato di arte e cultura, "maestro" nei cenacoli della sua casa-museo(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:09:00 GMT)