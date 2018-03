Arriva la web tax europea 3% sui ricavi da pubblicità e dati Tremano Google | Fb egli

Arriva la web tax europea - 3% sui profitti : La proposta del commissario agli Affari Economici Moscovici. Google, Amazon, Facebook, Yahoo, Apple e Microsoft dovranno versare le tasse dove su ricavi da pubblicità e da cessione dati, o servizi ...

Arriva la Web Tax europea? Proposta tassa 3% su ricavi per Facebook - Google - Uber e gli altri big della Rete : Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione 'temporanea', applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di spazi pubblicitari (come Google), cessione di dati (come Facebook) e attività di intermediazione tra utenti e business (come Uber), applicabile a società con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro ed uno europeo sopra i 50 ...

“Le piace il ca** - è una maia*”. Choc in tv. Beccato questo fuorionda in cui parlano di lei - la bella presentatrice. Arrivano le scuse ma - intanto - sul web. Vittima proprio lei - la più amata di tutte. Senza parole : bella, brava, spigliata, sempre ferratissima. Uno dei volti del piccolo schermo più amati dagli appassionati di sport nostrani, che la seguono sempre con attenzione tributandole continui omaggi, alle volte finendo per esagerare un po’ con il tono dei complimenti. E che era finita, suo malgrado, al centro di un vero e proprio scandalo nei mesi scorsi, quando alcune sue foto a luci rosse erano state hackerate e messe in giro in rete ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Bologna - Arrivano conferme : Nicola in pole per il dopo-Donadoni : Due giorni fa CalcioWeb aveva lanciato la notizia dell’interesse del Bologna per Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, adesso arrivano sempre più conferme. La squadra di Donadoni sta disputando una stagione altalenante, l’obiettivo salvezza è sempre più alla portata ma già si sta programmando il futuro. Dirigenti e tifosi non sono entusiasti della gestione del tecnico Donadoni ed al termine del campionato potrebbe materializzarsi ...

È Arrivata la felicità 2/ Anticipazioni seconda puntata 21 febbraio : Nunzia fa impazzire il web : Questa sera, mercoledì 21 febbraio, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di È arrivata la felicità 2, la fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. Dove siamo rimasti.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:12:00 GMT)

"Sylvester Stallone è morto" - la news invade il web : poi Arriva la risposta : "Sylvester Stallone è morto questa mattina presto dopo una battaglia con il cancro alla prostata", la news invade il web: poi arriva la risposta. "Per favore, ignorate...

Bagni lo spazzolino prima o dopo aver messo il dentifricio? Il metodo giusto. Il dilemma di come lavarsi i denti fa impazzire il web. Poi Arriva la risposta degli esperti (che è molto diversa da quel che ci aspettavamo) : Quando vi lavate i denti, lo spazzolino lo bagnate prima di metterci il dentifricio oppure dopo? Non ridete, potrà sembrare un quesito sciocco ma non lo è affatto. Tanto che anche la BBC ha deciso di occuparsene. Sul lavarsi i denti almeno due volte al giorno siamo tutti d’accordo, ma come vanno lavati? E soprattutto quando va bagnato lo spazzolino? prima di leggere la risposta “giusta” rispondete. Ecco, ora potete sapere se fate bene o se ...

Winamp Arriva su qualsiasi browser web : nostalgici gioiscono : ... la cui popolarità è svanita soprattutto nell'ultima decade per via della crescente diffusione della musica in streaming. Chi vuole rivivere i tempi in cui Winamp era sinonimo di ascolto musicale su ...

Sul web Arriva Election mood - il portale che misura il gradimento delle notizie sui social e fotografa le elezioni : misurare le autentiche reazioni del pubblico dei social network rispetto alle notizie diffuse dai media o parametrare il consenso degli utenti rispetto ad una proposta elettorale o ad un fatto di cronaca da oggi è finalmente possibile anche in Italia. Con il nuovo portale free www.Electionmood.it la

Arriva da Napoli il nuovo algoritmo per 'scovare' tutti i prodotti più venduti sul web : Parte da Napoli e conquista il mondo l'idea di Stanislao e Giuseppe Montagna che in tre anni di ricerca hanno messo su un software con al suo interno un potente algoritmo in grado di scovare in real ...

Roma - Arriva tassa soggiorno web : tassa di soggiorno da 3,50 euro in arrivo a Roma anche per chi prenota via web. "Il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno è pronto. Solo l'anno scorso Airbnb ha accolto 1.4 milioni di ospiti" ...

Arriva la pirateria su PS4 - firmware 4.05 bucato : giochi copiati sul web - possibile emulazione PS2 : La pirateria su PS4 è purtroppo Arrivata: la versione 4.05 del firmware è stata bucata e apre le porte ai pirati rendono disponibili i giochi copiati sul web. È uscito un nuovo strumento di hacking chiamato PS4HEN che modifica la console a livello software per eseguire app homebrew. Trasforma praticamente la propria console in un kit di sviluppo, permettendo quindi di far Arrivare la pirateria su PS4: ma cosa significa questo per l'utente ...