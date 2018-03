Ark | Survival Evolved è stato annunciato per Nintendo Switch

Ark : Survival Evolved è in arrivo su dispositivi iOS e Android questa primavera : Come riportano i colleghi Eurogamer.net, Studio Wildcard ha annunciato che il suo famoso gioco di sopravvivenza Ark: Survival Evolved arriverà sui dispositivi mobili iOS e Android "questa primavera".Ark mobile è stato sviluppato da War Drum Studios - il team responsabile dei porting mobile di Bully e Grand Theft Auto di Rockstar - e includerà una modalità single-player, così come l'esperienza multiplayer online "completa" di Ark. Di fatto, ...