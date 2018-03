Apre domani Smau Padova

Maltempo - frana nel Bolognese : domani riApre la ferrovia Porrettana : Sarà interamente operativa da domani la linea ferroviaria Bologna – Porretta (la cosiddetta Porrettana), dopo la chiusura di due giorni del tratto fra Riola e Porretta per il movimento franoso in atto nella zona di Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese. La sospensione della circolazione ferroviaria ha comportato una riorganizzazione del servizio, anche con l’utilizzo di autobus sostitutivi, che si concluderà questa sera. Nel ...

Morte Astori - rinviata tutta la 27esima giornata. La procura di Udine Apre un'inchiesta - domani l'autopsia : A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da ...

Gerusalemme - domani riApre S.Sepolcro : 20.27 Il Santo Sepolcro riaprirà domani mattina dopo tre giorni di chiusura. Lo hanno deciso i capi delle Chiese cristiane che hanno definito "costruttivo" l'intervento di Netanyahu. Il premier di Isreale ha portato alla sospensione delle tasse municipali da parte del comune di Gerusalemme e al congelamento della proposta di legge in parlamento sui terreni delle Chiese stesse.

Bolt ha firmato per una squadra - ipotesi sudafricana : 'Domani sAprete' : 'Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete qual è martedì, 27 febbraio, alle 8 ora di Greenwich'. Con questo video di appena 10 secondi postato sul proprio account di Twitter, Usain Bolt ha ...

Maltempo Firenze : riApre domani il giardino dell’Orticoltura di Firenze : A seguito del sopralluogo effettuato questa mattina dai tecnici del Comune di Firenze, è stata decisa la riapertura, domani pomeriggio, del giardino dell’Orticoltura, dove ieri è caduto un pino. La pianta è caduta a seguito delle piogge che hanno allentato il terreno su cui facevano presa le radici. Dopo l’ultimo esame Visual Tree Assessment era stata inserita nella classe C delle classi di propensione al cedimento ed era tra quelle ...

AIGAE : domani riApre la strada per Forca di Presta - tornano le escursioni dopo il terremoto : Riaperta la strada per Forca di Presta dopo 18 mesi. Ritornano le escursioni! domani la prima dopo il terremoto 2016. Per la prima volta dal terremoto del 2016 escursione a Forca di Presta. dopo 18 mesi è stata riaperta la strada per Forca di Presta (chiusa causa terremoto) stupendo valico appenninico ai piedi del Vettore e con affacci spettacolari sulla Piana di Castelluccio. L’11 Febbraio sarà una data storica perché registrerà il ritorno ...

Domani Apre la campagna elettorale della lista Insieme : Provincia - Domani, martedì 30 gennaio, alle ore 17,30, nella sede della Federazione provinciale del PSI, in via Campo d'Appio, ad Avenza la lista Insieme apre ufficialmente la campagna elettorale con ...

Da domani Apre la mostra 'Conviviando' - viaggio nell'arte della tavola lungo tre secoli e ispirato a 10 film : Con questa mostra, Fiera Milano porta per la terza volta il mondo di HOMI a Palazzo Reale e dopo due mostre dedicate al gioiello promuove in questa occasione un percorso sul tema della mise en place. ...

Da domani Tortora live : 'Non è un Paese per giovani' Apre al pubblico : Risate in diretta e live il martedì, a Radio2. 'Non è un Paese per giovani' di Giovanni Veronesi e Max Cervelli ospita tutti i martedì il caledoscopico Max Tortora. Da domani infatti saranno aperte ad ...

Domani arcivescovo di Milano Apre sinodo minore Chiesa dalle genti : Milano, 13 gen. (askanews) Domani alle 16 l'arcivescovo di Milano Mario Delpini presiederà nella basilica di Sant'Ambrogio il rito di apertura del sinodo minore 'Chiesa dalle genti', indetto dallo ...