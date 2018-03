App per perdere peso con Android

Usa : rAppresentante al Commercio - misure contro la Cina per proteggere proprietà intellettuale : ... nella sua dichiarazione formale, ha scritto che le azioni contro la Cina sono necessarie perché l'Organizzazione Mondiale del Commercio "si è dimostrata del tutto inadeguata a trattare un'economia ...

Leone Lucia Ferragni - Chiara e Fedez sono genitori!/ La prima foto del rApper col "Leoncino" in braccio : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:16:00 GMT)

Ragazzino 16enne manda all'ospedale un'anziana per strApparle la borsa : preso : di Mario Meliadò Tre settimane fa, a Lamezia Terme - centro nevralgico del Catanzarese - aveva mandato in ospedale un'anziana donna perpetrando uno scippo, gettandola per terra pur di strapparle dalle ...

Perchè Apple ha rimosso il Jack da 3.5mm e gli altri non possono farlo? : Apple ha rimosso il Jack da 3.5mm dall’iPhone 7 mentre gli altri produttori non lo fanno. Ci sono limiti tecnologici o hanno paura? Perchè Apple ha rimosso il Jack e gli altri non lo fanno? Mentre Apple prosegue diritto da ormai 2 anni con l’eliminazione del Jack da 3.5mm, Samsung ed altri produttori ancora sono […]

Emergenza buche - le strade "trAppole" per scooteristi / FOTO e VIDEO : Firenze, 21 marzo 2018 - buche e ancora buche . Difficile schivarle quando siamo sull'auto o peggio quando ci spostiamo in sella allo scooter. Guidare e guardare dove passiamo con le ruote del ...

ScAppa da casa per andare a un rave party : 16enne ritrovata : Scappata da casa per partecipare a un rave party nella provincia di Milano. La protagonista è una ragazza di sedici anni di Coriano , Rimini, . Secondo quanto riferisce RiminiToday , la famiglia della ...

Acqua : Gruppo Cap lancia Acca2o - App per sapere cosa si beve : ANSA, - MILANO, 21 MAR - Il mondo dell'Acqua a portata di smartphone. In occasione della Giornata mondiale dell'Acqua, il Gruppo CAP - gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano - presenta l'app ...

Monfalcone - gratis il bus per gli operai dell'Appalto : Fincantieri si fa carico del costo di 20 euro dell'abbonamento per il collegamento da via Bagni nuova allo stabilimento

Tassazione digitale - la Commissione europea propone misure per Apple e i big dell'IT - : 'Il cambiamento è stato radicale: attualmente 9 delle 20 società più importanti al mondo per capitalizzazione di mercato sono digitali, rispetto a 1 su 20 dieci anni fa'. 'La sfida consiste nello ...

'Cancellatevi da Facebook' : il perché dell'allarme del co-fondatore di WhatsApp Video : Negare che #facebook abbia rappresentato un qualcosa di rivoluzionario per le nostre vita sarebbe sbagliato. Non si ricorda uno strumento tecnologico che abbia avuto lo stesso impatto sulla socialita', la stessa durata nel tempo e la stessa capacita' di essere trasversale tra le generazioni. Da tempo, però, si moltiplicano le voci su quelle che potrebbero essere le negativita' per chi appartiene al più famoso e diffuso tra i social network, a ...

Giro di Catalogna 2018 : impresa per Thomas De Gendt che fa colpo doppio - tAppa e maglia! : La terza tappa del Giro di Catalogna doveva essere quella regina visto che prevedeva l’arrivo in quel di Vallter 2000, su una salita durissima. Niente di tutto ciò, a causa delle avverse condizioni meteo: frazione ridisegnata, 153,2 chilometri complessivi da Sant Cugat del Vallès e Camprodon, con soli due GPM. impresa d’altri tempi, alla sua maniera, per Thomas De Gendt: il belga della Lotto Soudal, in fuga sin dai primi chilometri ...

Cerca pizzaioli e cuochi per il suo ristorante ma nessuno si fa avanti : l’Appello di Elisa : Elisa Marchionni da mesi Cerca cuochi e pizzaioli per il suo ristorante di Fano in vista della stagione estiva, ma nessuno l'ha contattata. Eppure lo stipendio è ottimo, partendo da un minimo di 1800 e un massimo di 2300 euro al mese. "Cerco persone che amino il loro lavoro: è la condizione essenziale per svolgerlo bene".Continua a leggere