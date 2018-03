Anticipazioni Uomini e Donne | Ida e Riccardo stanno ancora insieme?

lanostratv

: Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi, mercoledì 21 marzo 2018: in onda trono over o classico? - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi, mercoledì 21 marzo 2018: in onda trono over o classico? - infoitcultura : Uomini e Donne, le anticipazioni del 21 marzo -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Ida Platano e: le ultime novità aMaria De Filippi tornerà protagonista del day time pomeridiano di Canale5 oggi pomeriggio. A partire dalle 14.45allieterà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset per tutto il primo pomeriggio, fino alle 16.10, per lanciare poi la striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi. L’appuntamento del mercoledì con il talk dei sentimenti Mediaset sarà dedicato come di consueto alle vicende sentimentali di dame e cavalieri. Considerato il successo, in termini di ascolti, del Trono Over, il segmento senior della trasmissione occupa ormai da diversi anni tre delle cinque puntate settimanali di UeD. Fiato sospeso per Ida e. La coppia ha fatto palpitare il pubblico di Canale5 in queste settimane. I tira e molla tra la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto saranno finiti? Oggi la coppia potrebbe ...