Anticipazioni Chi l' ha visto? puntata del 21 marzo 2018

Beautiful : cambia il cast - ecco chi entra e chi esce [Anticipazioni] : Nel corso dei prossimi mesi, il cast di Beautiful subirà anche per le puntate italiane un graduale ma forte riassestamento, grazie ad uscite di scena e nuovi ingressi. In particolare si tratta di recast di personaggi che già conosciamo, ma che saranno interpretati da nuovi attori: Ingo Rademacher sarà il nuovo Thorne Forrester, mentre Annika Noelle la nuova Hope Logan. Per due che vengono, saranno invece molti ad andarsene: se ci avete seguito ...

Don Matteo 11 - Anticipazioni puntata 22 marzo : Cecchini si improvvisa ‘Cupido’ : Archiviati i primi nove episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 22 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ...

Il Segreto Anticipazioni 20 marzo 2018 : mentre Saul conquista Julieta - Matias chiude con Beatriz : Nella puntata di oggi vivremo il romantico inizio di una storia d'amore, ma anche l'epilogo di una lunga e travagliata relazione.

Report – Prima puntata del 19 marzo 2018 – Anticipazioni - inchieste. : Questa sera, in Prima serata su Raitre Prima puntata della nuova edizione di Report, il programma di inchieste e approfondimento, che nelle scorse edizioni ha fatto luce su diversi casi scottanti, interessando una platea sempre più ampia. Report Alla conduzione, per la terza serie consecutiva, l’autore Sigfrido Ranucci e la collaborazione delle cinque storiche firme […] L'articolo Report – Prima puntata del 19 marzo 2018 – Anticipazioni, ...

The Walking Dead 8/ Anticipazioni 12esima puntata : "La Chiave" - trama e info streaming (19 marzo) : The Walking Dead 8, Anticipazioni del 19 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Rick decide di affrontare il suo nemico giurato in una caccia senza fine.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Report 2018 - Anticipazioni 19 marzo : inchieste su giustizia - auto elettriche e sicurezza bimbi : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay . Report, anticipazioni puntata 19 marzo 'Bebè a bordo', di Lucina Paternesi . La sicurezza dei figli ...

UNA VITA/ Cayetana alla resa dei conti : rischia di finire in manicomio? (Anticipazioni 19 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 17 marzo: Cayetana finirà in manicomio dopo avere aggredito Ursula? Celia e Felipe mettono le cose in chiaro sul loro matrimonio.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 00:15:00 GMT)

NCIS 15/ Anticipazioni puntate 25 e 18 marzo 2018 : un membro del team ucciso - chi è stato? : NCIS 15, Anticipazioni puntate del 25 e 18 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Un membro del team viene ucciso, chi è stato a farlo? Lo scopriremo solo tra una settimana.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:00:00 GMT)

NCIS 15/ Anticipazioni del 18 marzo 2018 : Ducky e Fornell ritornano in città per un vecchio caso : NCIS 15, Anticipazioni del 18 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Un caso di dieci anni prima spinge Gibbs ad indagare sul suo predecessore: chi ha incastrato Hicks?(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Beautiful - Anticipazioni americane : Thomas torna a Los Angeles e chiede perdono a Sally : Graditissimo ritorno in questo periodo, per i fans americani di The Bold and The Beautiful! Nella soap opera è tornato Pierson Fodé, che da il volto al bel Thomas Forrester. Come sappiamo, l’attore ha detto addio a Beautiful diverso tempo fa, preferendo dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Dopo alcuni mesi di assenza, però, è tornato nel cast, purtroppo solo temporaneamente. Vediamo il motivo di questo rientro a sorpresa, e quale ruolo ...

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni 17 marzo 2018 : chi ha derubato Callen del suo alias? : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 17 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Qualcuno ruba una finta identità di Callen, ma secondo Sam si tratta di un diversivo. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:14:00 GMT)

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Anticipazioni | Chi sarà eliminato? : Sabato 17 marzo alle 20.35, secondo appuntamento per Ballando con le stelle, la trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci. Sui Vip in gara si accendono nuovamente i riflettori, pronti a cimentarsi in nuove emozionanti coreografie per dimostrare al pubblico e alla Giuria in studio i loro progressi sulla pista da ballo. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao, il terzo conduttore venuto dallo spazio e a bordo pista i ...

Ballando con le stelle - seconda puntata sabato 17 marzo : rischio eliminazione - Anticipazioni : Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai . Ballando con le stelle, chi sarà eliminato questa sera? Nessuna eliminazione la scorsa ...