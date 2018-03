Anna Tatangelo e Gigi D' Alessio La sorprendente reazione del cantante all' intervista

“Ma quale crisi - Gigi e Anna si sposano!”. La notizia bomba sulla coppia D’Alessio-Tatangelo - data ormai da tutta per spacciata. Sta succedendo in queste ore : Una notizia che ha fatto il giro delle testate italiane in poche ore lasciando a bocca aperta i fan, nonostante qualche sito l’avesse anticipata. La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continua a tenere banco, con indiscrezioni, smentite e pericolosi terzi incomodi che continuano a comparire giorno dopo giorno. A confermare che le cose non vadano benissimo, tanto per usare un eufemismo, è stata proprio la cantante nel ...

“Ecco che donna è”. Tutti contro Lady Tata. La saga tra Anna Tatangelo e i figli di Gigi D’Alessio non ha fine. Dopo lo sfogo di Ilaria - arrivano le parole di Claudio : “Mio padre non lo merita” : Da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati è caduta un ombra di mistero sulla fine di quella che pareva essere una relazione molto solida, anche dal punto di vista professionale. In particolare la cantante di Sora non si era mai pronunciata in merito, poi ha deciso di farlo e apriti cielo, le sono piovuto addossi strali da ogni parte. Anna ha detto poche parole, ha dato le sue motivazioni. Un rapporto che per lei era ...

Ilaria D'Alessio - figlia del cantante Gigi : "Anna Tatangelo? La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata del padre" : "La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini. Sono questioni comuni a tante famiglie". Sul suo account Instagram, Ilaria D'Alessio, figlia del cantante Gigi, fa un passo indietro. Posta una foto nera accompagnata da una didascalia di scuse, dopo la reazione all'intervista rilasciata da Anna Tatangelo a Vanity ...

