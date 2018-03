Ankara Ravenna Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live Challenge

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna travolta dal Maliye Ankara nella semifinale d’andata : 0-3 al Pala De Andrè : Ravenna è stata travolta dal Maliye Piyango Ankara nella semifinale d’andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. La formazione turca passa al Pala De Andrè per 3-0 (25-21; 25-19; 25-22) e ipoteca la qualificazione alla Finale. I giallorossi, infatti, per accedere all’atto conclusivo dovranno vincere nella capitale turca per 3-0 o 3-1 e poi imporsi al golden set: attualmente ...