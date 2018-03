Android P avrà il supporto all’avvio automatico delle App quando servono?

hwbrain

: Nexus Player avrà un successore ed eseguirà Android Q - - ItaSmartReview : Nexus Player avrà un successore ed eseguirà Android Q - - TuttoAndroid : ??ESSENTIAL PHONE: RI-RECENSIONE??abbiamo provato di nuovo Essential Phone dopo i tanti aggiornamenti e Android 8.1 O… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Secondo recenti informazioni sul codice,P potrebbe aggiungere ilall’avviodi un’applicazionelo smartphone viene connesso a certi dispositivi o accessori.Di recente gli attenti sviluppatori del forum XDA Developers, che sono venuti in possesso della rom diP Preview 1, stanno attentamente analizzando i cambiamenti all’interno del codice per individuare possibili e interessanti novità nascoste.Una nuova e interessante funzionalità individuata di recente riguarderebbe ilnativo diP alle così dette applicazioni contestuali, ovvero quelle App che si attivano automaticamentesi verificano certe condizioni.ilall’avvioApp? at HWBrain.it.