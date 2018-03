Ancora duello Mercedes-Ferrari

F1 - Mondiale 2018 : le favorite al titolo. Sarà Ancora un duello Ferrari-Mercedes? La Red Bull è in agguato… : Il 25 marzo scatterà il semaforo verde del primo round del Mondiale 2018 di F1 ed il conto alla rovescia sta per terminare. Gli appassionati stanno attendendo con trepidazione l’inizio delle ostilità in pista e la curiosità sull’andamento del campionato è ben oltre i livelli di guardia. La domanda è: quali saranno le favorite per il titolo? Quesito da un 1 milione di euro, verrebbe da dire, a cui dare risposta non è semplice. Non ...

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : vinto Ancora il duello di ascolti con Ballando (nona puntata) : C'è posta per te, le storie e gli ospiti della puntata del 17 marzo: Luciana Littizzetto manda la posta a Raffaello Tonon, Luca Onestini, Paola Caruso, Michela Persico e Erjona Sulejmani.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:26:00 GMT)

MotoGP - Test Qatar 2018 : sarà Ancora duello Ducati-Honda? La Yamaha dovrà risolvere i problemi di elettronica : Tutto pronto per gli ultimi Test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Dal 1° al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. sarà ancora duello Honda-Ducati? Le prime prove in Malesia ed in Thailandia hanno evidenziato ...

Lecce - ora il è tempo della maturità : dalla società alla piazza è cruciale la compattezza. Sul fronte mercato è Ancora duello col Catania ... : Ma questa piazza non può permettersi, adesso, attacchi di isterismo: il mondo del tifo deve capire, se non lo ha già fatto, che è questo il momento cruciale della stagione e far saltare gli equilibri ...

Sci alpino - slalom Schladming 2018 : sarà Ancora duello Hirscher-Kristoffersen? Ultima occasione per gli azzurri prima dei Giochi : Ultimo appuntamento fra i pali stretti per la Coppa del Mondo di sci alpino 2017-18 per quanto riguarda gli uomini, prima della partenza per PyeongChang dove si terranno i Giochi Olimpici invernali. Mai come in questa stagione, lo slalom speciale è stato esclusivo appannaggio dei due fuoriclasse della disciplina, Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen, entrambi sistematicamente sul podio. A Schladming, in Austria, i due promettono spettacolo, ma ...