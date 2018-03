Anche il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook Cosa sta succedendo?

agi

: RT @TutteLeNotizie: Anche il cofondatore di WhatsApp «Togliamoci da Facebook». Come si fa e perché è difficile - camilla_staff : RT @TutteLeNotizie: Anche il cofondatore di WhatsApp «Togliamoci da Facebook». Come si fa e perché è difficile - planetpaul65 : RT @TutteLeNotizie: Anche il cofondatore di WhatsApp «Togliamoci da Facebook». Come si fa e perché è difficile - TutteLeNotizie : Anche il cofondatore di WhatsApp «Togliamoci da Facebook». Come si fa e perché è difficile -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Il primo sito ieri ad aver intuito quello che stava per succedere con buona probabilità è stato il magazine di informazione tecnologica Cnet.com, che nelle prime ore della mattinata ha rilanciato (su Twitter) un suo vecchio articolo, datato gennaio 2017: How to delete youraccount, once and far all (Comeil tuo accountuna volta per tutte), dove elenca una serie di cose da fare per uscire dalla schiavitù da social network, spiegandosi potrebbe fare con tutto il tempo speso sul social, tra commenti e discussioni. Fatto sta che in poche ore #Deleteè diventato uno degli argomenti più discussi sui social. Complice il caso Cambridge Analytica e la bufera scatenata su Zuckerberg accusato in queste ore di non aver fatto nulla per impedirlo, su Twitter la discussione ha coinvolto centinaia di migliaia di ...