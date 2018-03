Ammiriamo nuove immagini di Dragon Ball FighterZ con Broly e Bardack in alta definizione

optimaitalia

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Mancano pochi giorni, ormai, al lancio dei primi due DLC di: la data di uscita diè stata annunciata in queste ore ed è fissata per gli ultimi giorni di marzo. Da poche ore, inoltre, Bandai Namco ha rilasciatoindedicate ai nuovi contenuti in arrivo. Diamogli uno sguardo!Si tratta degli screenshot dedicati alle Conclusioni Drammatiche che vedranno protagonisti i due nuovi personaggi. Per attivarle, infatti, dovrete sconfiggere siachecon determinati combattenti. Nel caso del Super Saiyan Leggendario, dovrete eliminarlo con Goku nello spazio per attivare la scena che li vede protagonisti, nell'OVA di riferimento diZ, durante lo scambio di colpi finale, in cui Goku riversa tutta la propria energia in un pugno miracoloso che riesce ad abbattere il nerboruto Super Saiyan dai capelli verdi. ...