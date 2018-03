Amici di Maria De Filippi | al serale cambia tutto | via i coach

Amici 2018 - serale : Maria De Filippi elimina la giuria : Maria De Filippi: via anche la giuria al serale di Amici 2018 Il serale di Amici 2018 si preannuncia ricco di novità e colpi di scena, a partire dalle modifiche che sta apportando Maria De Filippi. Dopo aver fatto fuori la figura del direttore artistico a capo della squadra bianca e della squadra blu, quest’anno il serale di Amici non vedrà la partecipazione della giuria. Questa figura era stata ricoperta negli anni precedenti da Gabry Ponte, ...

Senza i direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi come vengono schierati i concorrenti? : Via i direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi: non ci sarà più una guida a capo delle due squadre del serale del talent show. La decisione di Maria De Filippi e della produzione di Amici fa discutere, anche se non ancora ufficiale, ma una soluzione per le sfide a squadre esiste già. L'introduzione dei direttori artistici a capo della squadra bianca e della squadra blu, infatti, è una delle novità più recenti introdotte ...

Amici - rivoluzione di Maria De Filippi per il serale : 'Eliminati i coach' : ROMA - Cambiano le regole ad ' Amici ', talent condotto da Maria De Filippi , seguito da ' Leggo.it '. Per le puntate serali infatti la conduttrice ha deciso di abolire la figura del coach e saranno ...

Amici 17 : addio ai coach - la clamorosa decisione di Maria De Filippi sul serale Video : Mancano circa 3 settimane all'inizio del serale di #Amici 17, e ancora sono pochissime le notizie certe che si hanno sul programma e su come sara' strutturato; il sito di Davide Maggio, però, ha regalato poche ore fa un'importantissima anticipazione ai fan del talent. Stando ai gossip che circolano nei corridoi [Video]Mediaset, pare che #Maria De Filippi abbia deciso ufficialmente di eliminare il ruolo di coach dopo anni di successi, e far ...

Tutte le novità sui direttori artistici di Amici di Maria De Filippi - al via dal 7 aprile 2018 : Le novità sui direttori artistici di Amici di Maria De Filippi sembrano viaggiare verso l'ufficialità. Secondo quanto riporta davidemaggio.it, la produzione avrebbe definitivamente optato per l'abolizione totale della figura del coach, tornando alla formula originale con le due squadre chiamate a fronteggiarsi senza scudo alcuno. Sarebbe quindi questa la grande novità in seno alla nuova edizione del programma, nel quale non sono previsti ...

Amici 17 : addio ai coach - la clamorosa decisione di Maria De Filippi sul serale : Mancano circa 3 settimane all'inizio del serale di Amici 17, e ancora sono pochissime le notizie certe che si hanno sul programma e su come sarà strutturato; il sito di Davide Maggio, però, ha regalato poche ore fa un'importantissima anticipazione ai fan del talent. Stando ai gossip che circolano nei corridoi Mediaset, pare che Maria De Filippi abbia deciso ufficialmente di eliminare il ruolo di coach dopo anni di successi, e far tornare i ...

Amici di Maria De Filippi torna alle origini : via i direttori artistici : Maria De Filippi elimina i direttori artistici al Serale di Amici 17 Prenderà il via sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5 il Serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent riacquisterà la diretta anche nell’appuntamento ‘di sera’, oltre averla già riguadagnata quest’anno al sabato pomeriggio. Nelle ultime settimane si è molto discusso sui futuri direttori artistici di Amici 17: si era pensata all’ennesima partecipazione di Emma Marrone ...

I primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi - un’allieva dopo Einar Ortiz : Sono stati svelati i primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di un cantante e di una ballerina. Nella puntata di sabato 17 marzo, in diretta su Canale 5, Maria De Filippi ha potuto finalmente consegnare a 2 allievi della scuola le prime maglie verdi del serale che inizierà sabato 7 aprile 2018, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20 il sabato. Sono Einar e Lauren i primi concorrenti al serale di Amici di Maria ...

Amici di Maria De Filippi - Riki innamorato? Ecco chi sarebbe la fortunata : Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, da un paio di mesi avrebbe il cuore occupato. Lo sostiene il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 16 marzo. La rivista, come riporta Tgcom24, racconta che il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi starebbe frequentando Sara Gotti, una 22enne milanese che lo avrebbe conquistato. Gli indizi della love story In realtà, riferisce la testata, ad accorgersi del flirt sarebbero state le ...

Maria De Filippi cita il canna-gate ad Amici 2018 : Amici 17: Maria De Filippi cita il canna -gate in diretta La discussione tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini in diretta ad Amici 2018 ha spinto Maria De Filippi ad intervenire e fermarle. Tutto è iniziato a causa di una proposta avanzata da Bill Goodson: il coreografo ha chiesto infatti di mandare in sfida il suo primo nome, ovvero Lauren, con il primo nome della Peparini, ovvero Daniele. Goodson ha infine chiesto a Veronica che ...

Amici - Maria De Filippi legge una lettera in studio ed Einar scoppia in lacrime : 'Ecco a chi è indirizzata...' : lacrime in diretta ad Amici . Nel corso della puntata in onda oggi pomeriggio Maria De Filippi legge le lettere scritte dai ragazzi in cui raccontano se stessi e parlano del serale. La prima è quella ...

Svelato il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi : Einar Ortiz contro Carmen - la sfida : Il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi è stato Svelato in diretta su Canale 5 dalla conduttrice Mediaset. Dopo la sfida tra Carmen ed Einar Ortiz è stata assegnala la prima maglia verde: il vincitore della competizione è andato dritto al serale, al via il prossimo 7 aprile. Paola Turci ha chiesto a Carmen ed Einar di andare dinanzi alla commissione per una proposta inedita: una sfida senza eliminazione per poter assegnare ...

Mina ad Amici 17? / Maria De Filippi sogna il grande “colpo” - ma potrebbe esserci il nodo sponsor : Mina ad Amici 17? Maria De Filippi sogna il grande “colpo”, ma potrebbe esserci il nodo sponsor. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal settimanale Spy(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:33:00 GMT)

Da Biondo a Irama - Einar e Carmen chi sarà al serale di Amici di Maria De Filippi per i concorrenti : la classifica : Al serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe assolutamente esserci la cantante Carmen, almeno stando ai parerei dei ragazzi del programma che collocano proprio lei al primo posto della loro classifica. La produzione di Amici, ha chiesto ai cantanti e ai ballerini i nomi dei talenti che a loro avviso dovrebbero accedere alla prossima fase del programma. I ragazzi sono stati consultati singolarmente e non hanno quindi potuto influenzarsi a ...