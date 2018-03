Amici 17 Carlo Di Francesco cambia idea su Carmen?

Amici 2018 - daytime 20 marzo. Emma scalza Carmen nelle preferenze di Carlo Di Francesco? : Carmen Ferreri - Amici 2018 Nella scuola di Amici 2018 inizia a salire la tensione. L’assegnazione delle prime maglie del Serale sembra aver ’svegliato’ umori e stati d’animo contrastanti. Ci sono allievi, come Filippo e Grace, che vogliono chiarire la loro situazione con i professori e al tempo stesso ci sono professori che vogliono chiarire il loro pensiero sugli allievi. E’ questo il caso di Carlo Di Francesco, ...

Amici 2018 verso il serale / Zic fuori? Le parole di Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco non lasciano speranze… : Amici 17 verso il serale 2018: Zic non accederà alla fase finale del programma? Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco chiariscono ancora una volta il suo punto di vista ma lui si sfoga...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 06:12:00 GMT)

Amici 17/ Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco contro Zic : ballerini alla prova Titova : Amici 17, verso il serale: chi conquisterà le prime maglie verdi? Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco attaccano Zic mentre Natalia Titova mette alla prova i ballerini.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 05:03:00 GMT)

Lorella Boccia : da Amici al Monte Carlo Film Festival senza mai fermarsi : ... 'Vivo con Renato' - LEGGI Lorella ha voglia lanciarsi verso nuove strade e nuove opportunità senza però rinnegare il suo passato ad Amici, talent che l'ha aiutata a crescere e inserirsi nel mondo ...

Lorella Boccia - da Amici a Monte Carlo in punta di piedi e con un super sorriso : Lorella Boccia non è più quella ragazzina che, a soli 16 anni, muoveva i primi passi in tv ad Amici di Maria De Filippi come ballerina. Ora è infatti una giovane donna cresciuta professionalmente attraverso esperienze molto diverse tra loro, ma ugualmente prestigiose e stimolanti. Nel 2014 si è trovata a ballare e recitare (unica italiana del cast) nel film americano Step Up All In per poi dimostrare di essere una brava co-conduttrice (al fianco ...

Biondo - Amici 17/ La ‘minaccia’ del prof. Carlo Di Francesco : Biondo, Amici 17: tutti gli avvenimenti riguardanti il cantante, concorrente della diciassettesima edizione del programma di Maria De Filippi, avvenuti in quest'ultima settimana.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:15:00 GMT)

Fiorella Mannoia selfie con Carlo Di Francesco/ Prima foto social con il prof di Amici : amore a New York : Fiorella Mannoia selfie con Carlo Di Francesco: Prima foto social con il prof di Amici. Fuga d'amore a New York per la coppia che sta insieme da dieci anni. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:46:00 GMT)

Amici 17/ Carmen Ferreri in lacrime : Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco criticano il suo nuovo singolo : Amici 17: Einar, ancora in crisi, chiede di poter andare in sfida per scrollarsi. A poche settimane dall'inizio del serale, Vittorio e Irama sono a rischio eliminazione.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Amici 17 : Carlo Di Francesco fa piangere Emma Muscat : Emma Muscat piange ad Amici 2018 mentre si confida con Carlo Di Francesco Durante la puntata di oggi di Amici 17 Carlo Di Francesco ha voluto incontrare Emma Muscat con lo scopo di analizzare insieme a lei la performance che ha fatto sabato pomeriggio allo speciale del programma. La giovane cantante infatti per la prima volta si è esibita in italiano, non soddisfacendo tuttavia del tutto le aspettative dei professori. Di Francesco ha quindi ...

Carlo Di Francesco/ Compagno di Fiorella Mannoia : con il prof di Amici una storia d'amore "discreta" : Carlo Di Francesco è il Compagno di Fiorella Mannoia, una delle super ospiti italiane della serata finale del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, condotta da Claudio Baglioni.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:29:00 GMT)

Einar e Irama ad Amici 2018 duettano a sorpresa durante la lezione di Carlo di Francesco : “La condivisione è molto importante - osservatevi” (video) : Einar e Irama ad Amici 2018 duettano in un mash-up tra i loro singoli. durante l'appuntamento con il pomeridiano di Amici di martedì 6 febbraio, i due cantanti si sono ritrovati ad improvvisare insieme. Aspettando la lezione di Carlo Di Francesco, Einar e Irama hanno intonato i rispettivi singoli Non c'è e Che ne sai, in un duetto che ha coniugato le parti melodiche eseguite dal cantante titolare della squadra del Ferro e il rap del cantante ...

Amici 17/ Carlo Di Francesco contro il Biondo : nascono amori nella scuola : Amici 17: il professore Carlo Di Francesco attacca il Biondo, reo di non dare peso alle critiche e di pensare solo agli inediti, nella scuola nascono i primi amori.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 05:13:00 GMT)

Amici 17 - Carlo Di Francesco demolisce Biondo : “Che ci stai a fare qua?” (video) : "Tu qua che ci stai a fare?" Carlo Di Francesco vuole vedere una crescita in Biondo, voi che ne pensate? #Amici17 pic.twitter.com/o7tA6bDs1h — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2018 Ecco il momento clou del daytime di Amici 17, in onda lunedì 5 febbraio su Real Time. Amici 17, i concorrenti in gara Cantanti Einar Ortiz, Carmen Ferreri, The […] L'articolo Amici 17, Carlo Di Francesco demolisce Biondo: “Che ...

Carlo Di Francesco non vuole Biondo ad Amici : l’annuncio in diretta : Biondo fuori da Amici 17? Le parole di Carlo Di Francesco La puntata di oggi di Amici 2018 è iniziata con la sfida a squadre, e i primi ad esibirsi sono stati Biondo e Zic. Se il primo è stato duramente criticato da Zerbi, il secondo è stato attaccato da Carlo Di Francesco. Biondo ha presentato nuovamente un suo inedito, precisamente La mia ex chiama, cosa che non è affatto piaciuta al professore del programma. Di Francesco ha infatti chiesto ...