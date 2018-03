Amazon supera Alphabet e diventa la seconda azienda di maggior valore al mondo

Amazon manda Google ko : Bezos ha superato Big G : Mentre affonda Facebook, Amazon vola e scavalca Google. Il gruppo di Jeff Bezos supera Big G e si afferma come

Amazon supera Google - è la seconda società che vale di più : Amazon supera Google: è la seconda società quotata che vale di più. Amazon sale del 2,7% alla chiusura di Wall Street, per una valutazione di mercato di 768 miliardi di dollari. Google archivia la ...

Amazon continua a inanellare numeri da paura : superato il miliardo di utili nello scorso trimestre : Amazon continua a inanellare risultati straordinari e ha annunciato che nell'ultimo trimestre del 2017 ha superato per la prima volta un miliardo di dollari di utili. Inevitabile l'impatto sul titolo in Borsa che ha guadagnato immediatamente più di sei punti percentuali. Crescono ovviamente i ricavi, in crescita del 38% rispetto allo scorso anno. L'articolo Amazon continua a inanellare numeri da paura: superato il miliardo di utili nello scorso ...

Microsoft e Facebook superano il test bilancio. Stasera tocca a Apple e Amazon : Teleborsa, - Microsoft e Facebook superano a testa alta l'attesissimo test delle trimestrali facendo ben sperare per un proseguimento del momento magico del settore high tech statunitense. Microsoft ...

Amazon primo marchio al mondoVale 150 mld : in un anno +42%Superati Google e Apple. La classifica : Amazon è il marchio dal maggior valore economico al mondo, davanti ad Apple e Google. Il gigante dell’e-commerce ha incrementato in un anno il proprio valore del 42% per un totale di 150.8 miliardi di dollari Segui su affaritaliani.it

Microsoft e Facebook superano il test bilancio. Stasera tocca a Apple e Amazon : Microsoft e Facebook superano a testa alta l'attesissimo test delle trimestrali facendo ben sperare per un proseguimento del momento magico del settore high tech statunitense. Microsoft ha chiuso il ...