Amazon Prime | aumento di 36 euro per l’abbonamento annuale Due nuove serie tv in arrivo

Amazon Prime - il costo aumenta : 36 euro all’anno. Come disdire : A partire dal 4 aprile, l’abbonamento ad Amazon Prime costerà 36 euro invece dei canonici 19,90 euro. Se sei già cliente e hai il rinnovo automatico entro il 4 maggio, pagherai ancora il vecchio canone, altrimenti scatterà per tutti la nuova tariffa al momento del rinnovo; se invece non sei ancora abbonato, hai tempo fino al 4 aprile per sottoscrivere l’opzione annuale al “vecchio” costo di 19,90 euro (e risparmiare così 16 euro). Il ...

Amazon Prime aumenta i suoi prezzi in Italia : Amazon Prime, il servizio di Amazon per ricevere consegne in pochi giorni senza costi aggiuntivi, aumenterà il prezzo del proprio piano di abbonamento annuale, ma ne renderà disponibile uno mensile. L’aumento dei prezzi avverrà dal 4 aprile per i nuovi The post Amazon Prime aumenta i suoi prezzi in Italia appeared first on Il Post.

Amazon Prime : cos’è - costi e vantaggi : Amazon Prime è l’abbonamento offerto dal re dell’e-commerce per beneficiare di alcuni vantaggi esclusivi riguardo la spedizione dei prodotti, l’accesso alle offerte e alcuni servizi dedicati. In questa guida scopriremo da vicino quanto costa abbonarsi a questo servizio, cosa possiamo ottenere e anche le limitazioni una volta iscritti. Con Amazon Prime potremo ottenere i seguenti vantaggi: Spedizione gratuita sempre, con ...

Prezzo Amazon Prime quasi raddoppiato dall’8 aprile : scenario per nuovi e già clienti : Il Prezzo Amazon Prime sta per subire un aumento di quelli epocali, passando dagli attuali 19.99 euro annuali ai prossimi 36 euro (il periodo coperto resta di 12 mesi), il tutto a decorrere dal 3 aprile 2018 (lo riporta in anteprima il portale 'tariffando.it'). L'e-commerce per eccellenza ha anche lanciato una sorta di pacchetto mensile, dal Prezzo di 4.99 euro. Se vi aspettate che i vantaggi inclusi aumentino a propria volta, purtroppo vi ...

