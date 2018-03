Amazon Prime aumenta i prezzi in Italia e spunta una formula mensile

Amazon Prime costa (quasi) il doppio : Amazon rincara il costo di Prime, che passa da 19,99 euro a 36 l’anno. Lo ha annunciato inviando una mail a tutti gli abbonati sottolineando che così verrà a costare 3 euro al mese, ma comunque è quasi il doppio di prima. La novità partirà dal 4 aprile 2018 per i nuovi iscritti. Per chi invece ha già un abbonamento Prime l’aumento scatterà solo se il rinnovo annuale è fissato oltre il 4 maggio. Insomma, chi lo sottoscritto entro ...

Come disdire Amazon Prime in 3 mosse (guida) : qual è il numero verde per il servizio clienti? : Come disdire Amazon Prime oggi stesso 21 marzo? La notizia dell'aumento del prezzo annuale del servizio del noto colosso e-commerce fino a 36 euro ha fatto indignare non pochi italiani che ora pensano anche all'ipotesi di non usufruire più dei benefit dell'abbonamento. Questo include la possibilità di ricevere pacchi in un solo giorno lavorativo, senza costi aggiuntivi, ma pure di accedere a contenuti esclusivi Come serie TV , film e ...

Amazon Prime - il costo aumenta : 36 euro all’anno. Come disdire : A partire dal 4 aprile, l’abbonamento ad Amazon Prime costerà 36 euro invece dei canonici 19,90 euro. Se sei già cliente e hai il rinnovo automatico entro il 4 maggio, pagherai ancora il vecchio canone, altrimenti scatterà per tutti la nuova tariffa al momento del rinnovo; se invece non sei ancora abbonato, hai tempo fino al 4 aprile per sottoscrivere l’opzione annuale al “vecchio” costo di 19,90 euro (e risparmiare così 16 euro). Il ...

