Amazon | dal 4 aprile il costo del servizio Prime raddoppia

Amazon Prime - maxi-aumento dal 4 aprile. Tutti i dettagli : Sorpresa per gli utenti del colosso dell'e-commerce, che continua a scalare la classifica delle società più ricche. Lievita il costo annuo

Digitali e smart - ospedali del futuro copiano Amazon : L'ospedale del futuro interpreta il processo di rinnovamento della scienza e dell'architettura diventando il paradigma di una rivoluzione ormai alle porte per i pazienti e i familiari, i medici e gli ...

Sanità : digitali - efficienti e sostenibili - gli ospedali del futuro copiano Amazon : Le più avanzate tecnologie cliniche e le migliori condizioni di comfort ambientale. L’applicazione delle potenzialità della medicina digitale e l’efficienza dei robot. La velocità della tracciabilità logistica e la sostenibilità energetica. L’ospedale del futuro interpreta il processo di rinnovamento della scienza e dell’architettura diventando il paradigma di una rivoluzione ormai alle porte per i pazienti e i familiari, ...

Toys 'R' Us verso la chiusura dei suoi mille negozi in Usa - spinta dal digitale e Amazon : New York - Potremmo chiamarlo, letteralmente, un gioco al massacro. E' quello al quale da' il via Toys 'R' Us, che nei prossimi giorni dovrebbe chiudere per sempre i suoi quasi mille negozi ...

Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco in pre-ordine su Amazon : disponibilità dal 1 aprile : Nokia non era stata chiarissima in occasione della presentazione di Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco affermando che sarebbero stati disponibili in Italia a partire da aprile, poiché non aveva comunicato una data precisa. L'articolo Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco in pre-ordine su Amazon: disponibilità dal 1 aprile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dal no di Shark Tank al miliardo di Amazon : la storia di Ring : Il valore del fallimento è un mantra della Silicon Valley. Ma la storia di James Siminoff va oltre la retorica da startup. Il 15 novembre del 2013 si presenta davanti alle telecamere di Shark Tank, una sorta di X Factor dell'innovazione (già visto anche in un'edizione italiana): ogni imprenditore ha pochi minuti per illustrare la propria idea ad alcuni potenziali investitori. Siminoff svela Doorbot, un citofono connesso ...

