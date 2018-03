Amazon - aumenta da aprile l' abbonamento ad Amazon Prime in Italia

Amazon Prime aumenta di prezzo in Italia : ... questo servizio permette agli abbonati non solo di ricevere in massimo un giorno il vostro ordine sul portale, ma dà anche accesso ad Amazon Prime Video, un servizio di streaming simile a Netflix ...

Amazon Prime - il costo aumenta : 36 euro all’anno. Come disdire : A partire dal 4 aprile, l’abbonamento ad Amazon Prime costerà 36 euro invece dei canonici 19,90 euro. Se sei già cliente e hai il rinnovo automatico entro il 4 maggio, pagherai ancora il vecchio canone, altrimenti scatterà per tutti la nuova tariffa al momento del rinnovo; se invece non sei ancora abbonato, hai tempo fino al 4 aprile per sottoscrivere l’opzione annuale al “vecchio” costo di 19,90 euro (e risparmiare così 16 euro). Il ...

Amazon Prime aumenta i suoi prezzi in Italia : Amazon Prime, il servizio di Amazon per ricevere consegne in pochi giorni senza costi aggiuntivi, aumenterà il prezzo del proprio piano di abbonamento annuale, ma ne renderà disponibile uno mensile. L’aumento dei prezzi avverrà dal 4 aprile per i nuovi The post Amazon Prime aumenta i suoi prezzi in Italia appeared first on Il Post.

Amazon Prime aumenta di prezzo : dal 4 Aprile si dovrà pagare 36€. Arriva anche il ''mensile'' : Per la cronaca ricordiamo che tutti gli utenti che sottoscriveranno l'abbonamento ad Amazon Prime potranno godere di numerosi vantaggi rispetto a chi possiede un account "free". Nello specifico ...

Amazon Prime costerà quasi il doppio dal 4 aprile 2018 : aumenta il prezzo dell’abbonamento : Brutte notizie per i clienti Amazon Prime, poiché Amazon sta inviando delle email di notifica per comunicare loro un aumento, molto importante, del costo dell'abbonamento annuale. L'articolo Amazon Prime costerà quasi il doppio dal 4 aprile 2018: aumenta il prezzo dell’abbonamento proviene da TuttoAndroid.

Costo Abbonamento Amazon Prime Aumenta A 36 Euro Annuali : Amazon Prime: aumento di prezzo in vista per l’Abbonamento annuale. Amazon Aumenta il prezzo dell’Abbonamento Prime: dal 4 Aprile si passa a 36€! Costo Abbonamento Amazon Prime, quanto costa Amazon Prime? Conviene ancora Amazon Prime? Amazon Prime Costo: Aumenta a 36 Euro all’anno. Arriva anche l’opzione mensile Brutte notizie per tutti gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime e […]