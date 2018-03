“Altro che maestrina…” Alessia Mancini | una bomba sexy | le foto hot dall’Isola dei

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018)è ancora la Meor della settimana all’Isola dei Famosi. Nella nona puntata del reality la ex stellina di Non è la Rai ha sfidato Amaurys Perez in una prova di agilità e ha vinto senza fatica. La moglie di Flavio Montrucchio sarà pure la più forte, anche per i bookmakers per la cronaca, ma non gode di molta simpatia in Honduras. Anche nel corso dell’ultima diretta è stata accusata. Da Marco Ferri per la precisione, che l’ha definita “una capa maligna”. L’atteggiamento da ‘maestrina so tutto io’, in effetti, ha dato fastidio a più di un naufrago in questi due mesi di reality. Poi certo, c’è chi c’è andato ancor più pesante con lei. Come Rosa Perrotta ed Elena Morali, che attualmente si trovano sull’Isola che non c’è. Rispettivamente ex tronista di Uomini e Donne ed ex Pupa, proprio non la sopportano ...