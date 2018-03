All' atletica serve ' cancellare' Bolt | Coleman sembra l' uomo giusto

Addio Bertani - storico 'prof' e Allenatore di atletica : La Libertas Livorno è in lutto. E' venuto a mancare nel pomeriggio di mercoledì 14 marzo il professore Giampiero Bertani, allenatore della società fin da

Sindaco Stirati : straordinario successo di atletica e di presenze Alla terza edizione 'Festa del Cross' : Un evento mediatico sottolineato anche dalla presenza di Rai Sport, dalla diretta streaming e da tanti giornalisti a commentare un appuntamento che ha dell'eccezionale per il fatto che si è tenuto ...

LIVE Atletica - Mondiali Indoor 2018 in DIRETTA : Lukudo e Bongiorni puntano Alla finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata della rassegna iridata, a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano quattro titoli. Imperdibile sfida sui 60m femminile con Dafne Schippers che proverà a battere Marie Josee Ta Lou ed Elaine Thompson, appassionante duello nel lungo maschile tra Luvo Manyonga e Jarrion Lawson, attesa per Gong Lijiao nel ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 : Alessia Trost è tornata - volo di bronzo! Medaglia da sbAllo - domina Mariya Lasitskene : Un lampo di talento, un fulmine inatteso: Alessia Trost conquista un’insperata Medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna), contro ogni pronostico della vigilia, l’azzurra riesce a salire sul podio del salto in alto con la misura non superlativa di 1.93: tanto basta per festeggiare e lasciarsi alle spalle le avversarie, decisamente più quotate alla vigilia ma crollate una dopo ...

Atletica - Mondiali Indoor Birmingham 2018 : l’elenco dei 10 convocati dell’Italia Alla rassegna iridata. Squadra capitanata da Fabrizio Donato : Il Direttore Tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli ha reso noto l’elenco dei convocati per i Campionati del Mondo Indoor in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. L’Italia in occasione della rassegna iridata sarà rappresentata da 10 atleti (4 uomini e 6 donne) guidati dal bronzo olimpico del salto triplo Fabrizio Donato che, domenica scorsa ad Ancona, si è tolto la soddisfazione di conquistare il suo 23° ...

Deriso dAllo speaker Alla corsa Cinque Mulini perché è in sovrappeso : 'Insulto All'atletica' : Il mondo della corsa si è così schierato dalla sua parte. E' nato anche l'hastag #iosonomarcoascari Marco Ascari non ha proprio il fisico del podista, ma ha la passione per il podismo. Di recente ha ...

Ascari - l’atleta sovrappeso offeso in gara dAllo speaker : «Sei un insulto All’atletica» : Iscritto per errore tra i professionisti alla «Cinque Mulini», gara blasonata e molto difficile, Marco Ascari è stato deriso dallo speaker. La solidarietà di tutti gli sportivi

Atletica : 4 Allievi delle Marche sul podio tricolore : Mattia Mecozzi , Sport Atl. Fermo, 60 metri 7'00 finale, 7'08 sf, 7'08 batt. 3. Greta Rastelli , Team Atl. Marche, 60 metri 7'72 finale, 7'79 sf, 7'77 batt. 8. Anastasia Giulioni , Atl. Avis Macerata,...

Atletica - Campionati Italiani Giovanili 2018 – DAllavAlle e Montini firmano i record di categoria - Furlani chiude a 1.86. I nuovi tricolori : Ad Ancona si sono disputati i Campionati Italiani Indoor juniores e promesse 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata. Andrea Dallavalle è stato tra i protagonisti di questo fine settimana: il già vicecampione europeo under20 piazza un bellissimo salto triplo da 16.38 realizzando così il record italiano juniores. Il 18enne emiliano ha migliorato il 16.29 di Andrea Chiari dopo otto anni anche se è mezzo metro ...

Atletica - Fabrizio Donato si candida Alle prossime elezioni politiche : rappresenterà il Movimento 5 Stelle : Fabrizio Donato è uno dei candidati scelti dal Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Il laziale, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, è una delle punte di diamante della nostra Atletica leggera e a 41 anni ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura. Donato è soltanto una delle new entry del Movimento: sarà candidato nell’uninominale. Curiosamente il giorno delle elezioni sarà anche ...

Atletica Arcobaleno : spAllate vincenti a Villa Gentile per Denis Canepa - Simone Sirello e Silvia Di Gioia : Giornata di gare dedicata ai lanci lunghi in quel di Villa Gentile: Denis Canepa si impone nel giavellotto assoluto con la misura di 54.90. Tra gli Junior brilla Simone Sirello che scaglia l'attrezzo ...

Atletica - Cross Internazionale della VAllagarina : nella 41ª edizione trionfano Bekele e Jeruto : Cross Internazionale della Vallagarina: vittorie africane a Villa Lagarina L'etiope Telahun Bekele e la keniana Norah Jeruto Tanui sono i vincitori della 41esima edizione del Cross ...

Atletica - Leonardo Fabbri spara un super 19.95! Peso da record - quinto italiano All-time : non si gettava così dal 2004 : Leonardo Fabbri sale in quota e getta il suo Peso addirittura a 19.95! Il meeting indoor di Padova ci ha regalato una misura di lusso da parte del 20enne che ha migliorato il proprio personale di addirittura 62cm! L’aviere fiorentino aveva incominciato la gara con un ottimo 19.77 che valeva già il nuovo record italiano U23 (superato il 19.52 di Sebastiano Bianchetti) e poi ha piazzato la super bomba a ridosso dei 20 metri! Si tratta della ...