Allarme delle Accademie scientifiche europee sull' aumento degli eventi climatici estremi

Colpo di coda dell’inverno : brusco abbassamento delle temperature - scatta l’Allarme gelo : Il Colpo di coda dell’inverno con il brusco abbassamento delle temperature fa scattare nelle campagne l’allarme gelo sulla fioritura di mandorli, susini, peschi e albicocchi per la perdita dei prossimi raccolti, dopo un anno di lavoro. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla nuova ondata di neve e gelo dalla Russia sulla Penisola alla vigilia della primavera. Dove la temperatura rimarrà a lungo sotto lo zero a rischio – ...

Clima - l’Allarme del Wwf : “A rischio la metà delle specie animali nel Mediterraneo e in Amazzonia” : Il mondo perderà la metà delle specie animali e vegetali che oggi lo popolano se non si ridurranno le emissioni di CO2. La fauna e la flora di paradisi naturali come le isole Galapagos e l’Amazzonia, ma anche il Mediterraneo rischiano l’estinzione entro la fine del secolo. È l’allarme lanciato dal Wwf, che ha condotto uno studio sul Clima assieme ad esperti dell’Università dell’East Anglia e della James Cook University. I ...

L’Allarme del Viminale nel giorno delle piazze : “Tolleranza zero con i violenti” : Sarà un weekend di passione, per le forze di polizia, chiamate a garantire l’ordine in decine di manifestazioni elettorali piccole e grandi. Ci sono però alcuni appuntamenti che più di altri preoccupano il ministero dell’Interno. «Problemi maggiori vengono dalle città dove sono in programma le manifestazioni contrapposte dell’estrema destra e dell’...

Allarme cyber attack in vista delle elezioni : Allarme lanciato dai servizi per una serie di rischi di attacchi hacker proprio prima o anche durante il giorno delle prossime elezioni del 4 marzo 2018. Attacchi volti a influenzare il volto, secondo quanto riportato dal direttore generale dei servizi per l’informazione per la sicurezza della repubblica italiana (DIS), Alessandro Pansa. Il punto La relazione, presentata in Parlamento dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dal Direttore ...

Allarme delle agenzie di intelligence americane : "Non comprate smartphone cinesi" : L'avvertimento arriva da Cia, Fbi e Nsa durante un'audizione davanti alla commissione intelligence del Senato degli Stati Uniti.Secondo le agenzie smartphone cinesi come Huawei e Zte pongono un "rischio per la sicurezza nazionale"

Cresce il numero delle persone scomparse in Italia. Allarme per i minori stranieri : Tra il 1974 e il 2017 perse le tracce di 52.990 persone. Sicilia e Lazio le regioni dove si concentra il fenomeno -

Aedes aegypti : il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie lancia l’Allarme : E’ il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie a lanciare l’allarme. L’Ecdc invita i Paesi europei a rafforzare la

PyeongChang2018 - Allarme Norovirus : 86 casi - la situazione in vista delle Olimpiadi invernali : Si avvicina l’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang2018 e nelle ultime ore si è dovuto far fronte ad un caso. E’ scattato l’allarme per il Norovirus, una malattia trasmessa da acqua ed alimentare che provoca dierrea e vomito capace di mettere ko gli atleti. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in pochi giorni si è arrivati ad 86 casi ma nessuno riguarda gli atleti alle Olimpiadi ...

Draghi lancia l'Allarme sui rischi delle criptovalute. Bitcoin a picco : Teleborsa, - Il Presidente della BCE Mario Draghi lancia un avvertimento alle banche sulle criptovalute , sottolineando che si tratta di un investimento "ad alto rischio" e "non regolamentato" . ...

Macerata - l'Allarme di Jebreal : «Il terrorismo comincia con la violenza delle parole» : Ritiene ci sia una responsabilità della politica? «L'estrema destra italiana incita continuamente all'odio e alla violenza nei confronti degli immigrati. Giorgia Meloni e Matteo Salvini diffondono la ...

Ladri di rame sui binari Allarme delle Ferrovie : "Così crescono i ritardi" : Inquietudine comprensibile, dopo gli ultimi episodi raccontati dalla cronaca. Altri treni sono fermi a Genova, ad Arquata Scrivia , d... continua

"Roma nel mirino delle mafie" - l'Allarme del Procuratore generale : È il diffondersi della criminalità organizzata, in tutte le sue sfaccettature, l'elemento che "può minacciare in modo mortale" la tenuta della legalità in tutto il Lazio. A lanciare l'allarme è il Procuratore generale presso la corte di appello di Roma Giovanni Salvi, che nella sua relazione per l'anno giudiziario ha puntato il dito contro "la ...