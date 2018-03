Al via nel Municipio XV le Giornate di Solidarietà per la raccolta sangue

Tv - vialli nella squadra di history of football : Manuel Neuer, Paul Breitner, Philipp Lahm, Ryan Giggs, Rivelino, Lothar Matthaeus, Christian Karembeu, David Villa, Gary Lineker, Mario Kempes. E, soprattutto, Edson Arantes do Nascimento, detto anche Pelé. Questi sono alcuni dei calciatori che ‘vestiranno’ la maglia di history in occasione di history of football,due settimane di programmazione dedicate alla storia del calcio. Un vero e proprio dream team di cui fanno parte anche ...

Auto blu a disposizione della moglie per viaggi e shopping : giudice nella bufera Video : E' bufera alla #Corte Costituzionale:il giudice Nicolò Zanon ha presentato le proprie dimissioni dopo aver appreso di essere indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per peculato. L'Auto blu che aveva a disposizione, secondo l'accusa rappresentata dal Pm Paolo Ielo, sarebbe stata infatti utilizzata dalla moglie con una certa continuita' e per scopi privati. Al giudice viene contestato che tra il 9 novembre 2014 il 9 marzo 2016 il mezzo ...

viaggio con i droni tra tunnel e cantieri della nuova Statale 38 Guarda : SONDRIO Un Viaggio dentro e fuori la nuova Statale 38. Lo ha compiuto per tutti Aces Air, azienda di Sondrio specializzata in ispezioni industriali e video corporate che ha realizzato un video sulla ...

Pallone partita inaugurale mondiali Russia viaggerà nello spazio : Il Pallone con cui si giocheranno i primi minuti della Coppa del Mondo di Russia 2018 inizierà domani un viaggio nello spazio. “Prendiamo il Pallone e lo riportiamo per la prima partita”, ha detto il cosmonauta Oleg Artemyev dalla stazione spaziale di Baikonur in Kazakistan. Il russo inizierà domani notte un viaggio per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che dista circa 400 chilometri dalla terra. A maggio, il suo collega ...

Russia 2018 - il pallone della partita inaugurale viaggerà nello spazio : La Russia affronterà l'Arabia Saudita il 14 giugno nella partita inaugurale della Coppa del mondo 2018. La partita si disputerà nello stadio Luzhniki di Mosca. La Coppa del Mondo, l'evento sportivo ...

La riduzione delle aule nella Media di via Bersezio 'scalda' il Consiglio Comunale di Cuneo : Nasce da una lettera inviata dal Presidente della Provincia, nonchè Sindaco di Cuneo, Federico Borgna, alla dirigente scolastica della Scuola Media "Massimo D'Azeglio" di Via Bersezio, uno dei temi ...

Astronomia : l’incanto della via Lattea nel cielo di Porto Badisco (LE) [FOTO] : A corredo dell’articolo uno scatto suggestivo: è una foto della Via Lattea, catturata circa un’ora prima dell’alba di oggi 20/3/2018 a Porto Badisco (LE). “Con la fotografia – spiega l’autore Aleandro Carratta – cerco di trasmettere l’emozione che si prova ammirando tutto quello che la natura ci permette di vedere al di fuori delle città.” L'articolo Astronomia: l’incanto della Via ...

viaggi : il Canada segna il record con 20 - 8 milioni di turisti nel 2017 : Il Canada piace sempre di più ai Viaggiatori. Sono oltre 20,8 milioni i turisti che hanno visitato il paese segnando il dato più alto mai registrato nella storia canadese secondo Statistics Canada. Moltissimi i turisti che hanno scelto le vivaci metropoli, le infinite attrazioni naturali, festival e l’offerta culturale che caratterizzano l’offerta turistica canadese. I risultati hanno confermato che i turisti soggiornano in Canada ...

Astaldi - prima classificata nella gara per la metro di Varsavia : Roma, 20 mar. , askanews, Astaldi è risultata prima classificata nell'ambito della gara indetta dalla Municipalità di Varsavia per l'aggiudicazione dei lavori per l'estensione della Linea 2 della ...

“Tossico!”. Canna-gate - la mossa di Valerio Staffelli. Occhi rossi e gonfi nella foto e la polemica era esplosa - ora l’inviato di Striscia la Notizia ‘chiacchiera’ : Un paio di settimane fa Valerio Staffelli finiva nell’Occhio del ciclone. O meglio, del web. Lo storico inviato di ”Striscia la Notizia” era stato chiamato dal tg satirico per fare luce sull’ormai famoso Canna-gate dell’Isola dei famosi, nel quale è rimasto invischiato Francesco Monte. A tirarlo in ballo era stata Eva Henger, che durante una diretta del reality aveva accusato l’ex tronista di Uomini e ...

Volley : Superlega - #Accendiamoilrispetto - continua il viaggio nelle scuole dei giocatori di Latina : ...stati scelti da Top Volley Latina e AbbVie per questa iniziativa e di questo siamo orgogliosi - ha spiegato Leotta - ci teniamo a ospitare esperti in materia ma anche gli sportivi perché lo sport può ...

“I ladri!”. Solo in casa si nasconde nell’armadio. Impaurito - attende che gli intrusi vadano via. E mentre è là dentro sente un rumore agghiacciante… : Rex oltre che un nome per un pastore tedesco sembra quasi una garanzia. Proprio come il suo eroico omonimo televisivo, questo cagnone meraviglioso di due anni, si è reso protagonista di un’incredibile vicenda di coraggio e determinazione salvando la vita a Javier Mercado, suo proprietario sedicenne. Il cane, lottando strenuamente contro dei banditi, è riuscita ad avere la meglio ma non senza conseguenze. No, non è la trama dell’ultima ...

Prima riunione per i neoletti M5S in Senato. via sandali e poncho - istituzionali nel look e nei profili : Uguali ma diversi. Non c'è più il senatore in sandali o la senatrice spettinata in poncho. Nel Movimento 5 Stelle adesso abbondano i professori universitari, i ricercatori, i dirigenti ospedalieri, tutti scortati dai parlamentari uscenti. Andrea Cioffi e Laura Bottici, secondo mandato per entrambi, si infilano in un ascensore con Ugo Grassi. "Lo vedete? È un docente universitario", dicono. E lui, blazer e cravatta ...

BIBLIOTECA BASSANI " Mercoledì 21 marzo alle 17 nella sala di via Grosoli 42 - a Barco - : Divieti e scoperte per bambini dai 4 ai 10 anni 19-03-2018 / Giorno per giorno Mercoledì 21 marzo 2018 alle 17 alla BIBLIOTECA Giorgio BASSANI , via G. Grosoli 42 a Ferrara, quartiere Barco, si terrà ...