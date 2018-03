Al via le comunità Laudato si' per l' ambiente e la giustizia sociale

Pestato dal branco alla Stazione Circumvesuviana di Pompei - in comunità due minori di Torre Annunziata : Aggressione in Circumvesuviana a Pompei : il referto medico parla di lesioni gravi , il Riesame conferma la nuova ordinanza per i due maggiorenni e per i due minorenni del branco. Gaetano Madonna , 22 ...

Maddalena - via Crucis con il vescovo. Poi l'incontro con la comunità Sant'Egidio : Solo l'anno scorso sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Una realtà poco conosciuta, ma non per questo meno significativa come segno dei tempi ...

Macerata - comunità nigeriana : “Abbiamo dovuto rinviare iniziativa di solidarietà con famiglia di Pamela - abbiamo paura” : “Avevamo organizzato un’iniziativa di solidarietà con la famiglia di Pamela. Ma abbiamo dovuto rinviarla, perché abbiamo paura”. Sammy Kunoun, della comunità nigeriana di Macerata e responsabile dell’associazione multiculturale Anolf, era presente al momento del raid razzista di Luca Traini, che sabato 3 febbraio ha ferito dei persone a colpi di pistola. “abbiamo sentito gli spari, ma non ci abbiamo fatto troppo ...

Al via il tour europeo di Lady Gaga - in concerto a Barcellona per la comunità LGBT e le vittime del terrorismo (video) : Con la prima data a Barcellona è partito ufficialmente il tour europeo di Lady Gaga che la porterà il 18 gennaio anche in Italia, con l'unica data nostrana a Milano. La tranche finale del Joanne World tour, rimandata a causa dei problemi di salute della cantante, ha debuttato con uno spettacolo colorato, scintillante e ricco di messaggi sociali importanti di fronte a 15.600 fans al Pala Sant Jordi di Barcellona il 14 gennaio. Tra un brano ...

Vittorio Emanuele III - le comunità ebraiche scrivono a Franceschini e presidi : “via nome del re da scuole e biblioteche” : “Via il nome di Vittorio Emanuele III dalle scuole e dalle biblioteche a lui intitolate”. A lanciare questo appello rivolto al ministero dei Beni Culturali e ai dirigenti scolastici è Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane. Il re, come noto, nel 1938 controfirmò le leggi razziali approvate dal regime fascista. E’ un’operazione non facile per i presidi che – pur condividendo il principio delle comunità ...