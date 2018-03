Al via il ' Premio Italia a tavola' | Bergamo capitale dell' accoglienza

Al via il XXX Premio Nazionale Itinerante ad Honorem : XXX Premio Nazionale Itinerante AD Honorem – “SMITIZZARE IN ALLEGRIA” – NON SOLO ARTISTI IN SERATA D’ONORE 2018 Sabato 24

Formula 1 - domenica in Australia il via con il primo gran premio : provaci ancora - Seb : domenica nessuno potrà più nascondersi, come è successo nei test di Barcellona. Il GP d'Australia a Melbourne, che dal 1996 tradizionalmente apre il Mondiale di Formula 1, sarà la prima prova della ...

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si...

Rimborsi viaggio e un “premio di produzione” : sequestrati 150 mila euro all’ex pm Ingroia : Da amministratore unico di Sicilia e Servizi, avrebbe percepito indebitamente Rimborsi di viaggio e si sarebbe liquidato un’indennità di risultato sproporzionata rispetto agli utili realizzati

Al via la XIV^ edizione Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime : Il Cinecircolo Romano è lieto di invitare alla XIV edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, in programma dal 12 al 14 marzo presso il Cinema Caravaggio di via Paisiello 24, a Roma. L’evento, che ha ottenuto qualificatissime collaborazioni e patrocini, intende promuovere il Cinema Giovane italiano dedicando proiezioni e dibattiti sia alle Opere Prime in concorso, che ad altri film del Cinema Giovane in cui si sono ...

Al via i casting per il Premio Terra Jonica 2018 che si svolgerà ad agosto : Tantissime novità in vista della prossima estate per l’organizzazione di moda e spettacolo Giuseppe Stigliano Management e per l’associazione culturale

Vaccini : al via #PerchéSì - premio all'informazione doc : "Autorevole, efficace, scientifica, social": così deve essere una buona campagna di comunicazione sui Vaccini. E sono proprio questi i requisiti che cerca il laboratorio #PerchéSì Sanofi Pasteur, che ...

Scrivere di Cinema - Premio Alberto Farassino 2018 : iscrizioni al via dal 1° febbraio : ... Festa del libro con gli autori , 19-23 settembre 2018, , con la tradizionale compagnia di centinaia di studenti e di u n ospite d'onore, appartenente al mondo del Cinema italiano contemporaneo, che ...

Al via i Concorsi Letterari e il Racconto Sportivo. Si rinnova anche il Premio Under 18 : ... 2) Saggistica - monografie, studi storico-Letterari, biografie e simili, sempre di argomento sportivo; 3) Tecnica - studi specializzati in materia di sport. Il Racconto sportivo si propone di ...