Al bando l’eccellenza! Ecco perché non abbiamo bisogno di altri Mozart

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Chi non conosce i nomi di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Igor’ Stravinskij? Autori di opere immortali, eseguite nei teatri e nelle sale da concerto del mondo intero. A questa manciata di musicisti “eccellenti” ne potremmo aggiungere ancora una lista abbondante: ma dal Seicento al Novecento – dunque sull’arco di quattro secoli – non supereremmo forse i 100 o i 150. Ma allora: è possibile che la grande musica si esaurisca in un centinaio di nomi? La risposta è no. Attorno a queste personalità stellari c’è una vasta pletora di musicisti buoni e talvolta ottimi, autori di musiche ragguardevoli, che hanno svolto il loro lavoro con professionalità e intelligenza (e sono ancor oggi piacevoli da ascoltare).qualche esempio fra i tanti, relativi al solo Settecento: Michael Haydn (1737-1806), fratello ...