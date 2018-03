Akragas Trapani Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Serie C : Akragas-Trapani ad alto rischio - stop ai tifosi : Trasferta vietata per i tifosi trapanesi. L’Akragas Città dei Templi informa che, su determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la partita contro il Trapani, in programma domani allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa e segnalata come gara alto profilo di rischio, si giochera’ senza la presenza dei sostenitori ospiti. La societa’ agrigentina afferma di non potere che prendere ...