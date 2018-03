: #News #Africa,intesa 44 Paesi su mercato unico - CybFeed : #News #Africa,intesa 44 Paesi su mercato unico - NotizieIN : Africa,intesa 44 Paesi su mercato unico - HannaVonSterne : RT @FocusEconomia: #Africa sigla intesa libero scambio piu' grande dopo Wto ++ Crea mercato da 1,2 miliardi di persone, Nigeria si defila… -

I leader di 44 Statini hanno siglato un accordo commerciale per creare una Zona di libero scambio (Zlec), è il più grande dopo il Wto, l'Organizzazione mondiale per il commercio. L', sottoscritta a Kigali, in Ruanda, porterà a unda 1,2 miliardi di persone con un Prodotto interno lordo combinato di oltre 3,4 trilioni di dollari. Oltre alla Nigeria, sono 11 idell'Unionena che per vari motivi hanno rifiutato di aderire. Si punta a ratificare l'accordo per la fine dell'anno.(Di mercoledì 21 marzo 2018)