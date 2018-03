Aeroporti | Fiumicino n 1 al mondo per il miglioramento dei servizi

Neve Roma - Adr : Aeroporti di Fiumicino a Ciampino verso la piena operatività : “La morsa del maltempo e della Neve sembra aver dato tregua al litorale Roma no“: lo rileva in una nota aeroporti di Roma . “Si sta progressivamente tornando verso la piena operatività presso gli scali di Fiumicino , come quello di Ciampino . Anche la Pista 3 del Leonardo da Vinci ha ripreso a funzionare regolarmente da pochi minuti e questo, insieme alla Pista 1 che non hai smesso di funzionare, consentirà di smaltire più ...

Aeroporti - il traffico su Fiumicino è in picchiata. E sgonfia i piani dei Benetton per il raddoppio dello scalo : A Fiumicino non diminuisce solo il numero di atterraggi e decolli (nel 2017 -5,3% sul 2016, ad un livello pari a quello di 15 anni fa), come aveva anticipato Il Fatto Quotidiano. Cala anche il numero di passeggeri, come risulta dai dati ufficiali pubblicati in ritardo rispetto alle scadenze consuete da Aeroporti di Roma (AdR), la società di gestione di proprietà dei Benetton. L’arretramento dei transiti è meno vistoso di quello dei ...