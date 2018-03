Adotta un cane e non paghi la Tari | l' idea di un comune che fa contenti tutti

Madre e figlia ferite dal cane randagio che avevano Adotta to : Aggredite in casa dal cane che avevano adottato pochi giorni prima da un'associazione canina. È successo ieri a Fiumicino in una casa di via Val Lagarina dove vivono una 65enne e la figlia di 39 anni. ...

Adottato da un'intera città - poi investito. La favola di Ringo : il cane senza padroni : Bisceglie Lo chiamavano «Ringo» perché il muso è metà bianco e metà nero, proprio come il celebre biscotto che fa impazzire i bambini e ha ispirato chi ha scelto il nome. Ma in realtà era noto come «il cane senza padroni». Non perché fosse un randagio, ma perché era stato Adottato da una città intera: sfamato quando aveva fame, accompagnato al riparo in un posto caldo quando aveva freddo, coccolato quando ...