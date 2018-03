Ad Amici 2018 nessun giudice | ecco come cambierà TUTTO il programma!

Amici 2018 - serale : Maria De Filippi elimina la giuria : Maria De Filippi: via anche la giuria al serale di Amici 2018 Il serale di Amici 2018 si preannuncia ricco di novità e colpi di scena, a partire dalle modifiche che sta apportando Maria De Filippi. Dopo aver fatto fuori la figura del direttore artistico a capo della squadra bianca e della squadra blu, quest’anno il serale di Amici non vedrà la partecipazione della giuria. Questa figura era stata ricoperta negli anni precedenti da Gabry Ponte, ...

Amici 2018 - daytime 20 marzo. Emma scalza Carmen nelle preferenze di Carlo Di Francesco? : Carmen Ferreri - Amici 2018 Nella scuola di Amici 2018 inizia a salire la tensione. L’assegnazione delle prime maglie del Serale sembra aver ’svegliato’ umori e stati d’animo contrastanti. Ci sono allievi, come Filippo e Grace, che vogliono chiarire la loro situazione con i professori e al tempo stesso ci sono professori che vogliono chiarire il loro pensiero sugli allievi. E’ questo il caso di Carlo Di Francesco, ...

Amici 2018 : si ritorna alle origini - eliminati i Direttori Artistici. La parola al pubblico : Amici 2018, eliminati i Direttori Artistici: la formula del programma ritorna alle origini. Maria De Filippi ha deciso di tornare alla vecchia formula del programma: gli allievi decideranno chi sfidare e rivedremo le famose carte a confronto che decreternno l’esito del televoto. Questa decisione arriva, forse, in considerazione delle critiche ricevute negli anni (la mancanza della diretta) e per via delle schermaglie tra Direttori ...

Tutte le novità sui direttori artistici di Amici di Maria De Filippi - al via dal 7 aprile 2018 : Le novità sui direttori artistici di Amici di Maria De Filippi sembrano viaggiare verso l'ufficialità. Secondo quanto riporta davidemaggio.it, la produzione avrebbe definitivamente optato per l'abolizione totale della figura del coach, tornando alla formula originale con le due squadre chiamate a fronteggiarsi senza scudo alcuno. Sarebbe quindi questa la grande novità in seno alla nuova edizione del programma, nel quale non sono previsti ...

Amici 2018 giudici - grandi nomi per il Serale : le ultime indiscrezioni : Notizia bomba, esplosiva che più non si potrebbe: Mina sarà un giudice dei Amici 2018? Al Serale sarebbe una presenza per cui non riusciamo a trovare un aggettivo, sarebbero tutti troppo riduttivi di ciò che in realtà rappresenterebbe avere un'artista, anzi l'artista, di questo calibro. Forse rimarrà solo un sogno di Maria De Filippi? Oppure riuscirà nell'impresa di riportare in televisione la Tigre di Cremona? O magari si rivelerà solamente una ...

Amici 2018 coppie fidanzati 17esima edizione : Le coppie di Amici 2018 esistono, ma sanno nascondersi molto bene. Nell'ultimo periodo, non pochi concorrenti si sono fidanzati, altri invece già lo erano prima ancora di entrare nella scuola di Amici 17; c'è anche chi, però, ha dovuto chiudere la propria relazione ma che comunque ha trovato quella che potrebbe essere la propria anima gemella all'interno del talent show di Canale 5. Se amate il gossip su Amici di Maria De Filippi e volete ...

Amici 2018 anticipazioni lunedì 19 marzo : cosa succederà la prossima settimana : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 19 marzo? La prossima settimana sarà decisiva per molti, gli allievi dovranno impegnarsi più del solito per conquistare la felpa verde, ora che finalmente la situazione del passaggio al Serale si è sbloccata. Maria De Filippi lo aveva promesso e lo ha fatto, oggi sono stati assegnati i primi posti nella fase finale e non vedevamo l'ora: i professori per settimane ci hanno illuso e ...

Classifica televoto concorrenti al serale di Amici 2018 : Emma e Carmen in top 10 con Irama e Biondo : Emma e Carmen ma anche Irama e Biondo sono tra i concorrenti al serale di Amici 2018 per il pubblico da casa. Nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi, la produzione e la conduttrice del talent show hanno invitato il pubblico da casa a televotare i propri concorrenti preferiti in vista dell'avvio della fase serale del talent show, che partirà sabato 7 aprile. La Classifica del televoto è stata svelata al termine della puntata di ...

Amici 2018 coach : chi sono i direttori artistici della 17esima edizione? : Eravamo certi di aver intuito i coach del Serale di Amici 2018 e invece così non è: dobbiamo ancora parlare di rumor e voci di corridoio, non sappiamo ancora chi sono i direttori artistici della 17esima edizione, ma tra oggi e sabato prossimo Maria De Filippi dovrebbe presentarceli, loro come anche i giudici del Serale. La prima puntata della fase finale andrà in onda sabato 7 aprile, in diretta, perciò non c'è ancora tanto tempo per rivelarci ...

Ad Amici 2018 scoppia l'amore : ecco tutti quelli fidanzatissimi : Le coppie di Amici 2018 esistono, ma sanno nascondersi molto bene. Nell'ultimo periodo, non pochi concorrenti si sono fidanzati, altri invece già lo erano prima ancora di entrare nella scuola di Amici 17; c'è anche chi, però, ha dovuto chiudere la propria relazione ma che comunque ha trovato quella che potrebbe essere la propria anima gemella all'interno del talent show di Canale 5. Se amate il gossip su Amici di Maria De Filippi e volete ...

[live_placement] Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciassettesima edizione.Su Canale 5, a partire dalle ore 14:10, va in onda la Puntata speciale del sabato.prosegui la letturaAmici 17 | Puntata 17 marzo 2018 | Einar e Lauren al serale