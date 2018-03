Acqua in bottiglia | il business sulle spalle pubbliche | alle Regioni 1 millesimo di euro

Trovate microplastiche nell'Acqua in bottiglia : Siamo abituati a pensare all' acqua in bottiglia come simbolo di purezza : limpida, pulita, controllata, non può che essere sicura . Ma in un mondo dove le microplastiche sono dappertutto , persino nell'aria che respiriamo, , è davvero così? Se lo sono chiesti a Orb Media , un'organizzazione non profit di giornalisti indipendenti, che ha ...

"Il 93% dell'Acqua imbottigliata contiene particelle di plastica". L'inchiesta di Orb Media su 11 marche : N%el 93% delle acque imbottigliate sono presenti particelle di plastica. Lo suggerisce l'analisi commissionata dal progetto giornalistico Orb Media, che ha preso in esame 259 bottiglie di 11 marche comprate in 9 Paesi.L'analisi è stata condotta dall'università statale di New York a Fredonia. Sull'ingestione di microplastiche si era pronunciata nel 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), definendone ...

Trovate microplastiche nell’Acqua in bottiglia : Siamo abituati a pensare all’acqua in bottiglia come simbolo di purezza: limpida, pulita, controllata, non può che essere sicura. Ma in un mondo dove le microplastiche sono dappertutto (persino nell’aria che respiriamo), è davvero così? Se lo sono chiesti a Orb Media, un’organizzazione non profit di giornalisti indipendenti, che ha condotto un’inchiesta avvalendosi del supporto tecnico della Fredonia State University of ...

"Il 93 dell'Acqua imbottigliata contiene particelle di plastica". L'inchiesta di Orb Media su 11 marche : Nel 93% delle acque imbottigliate sono presenti particelle di plastica. Lo suggerisce l'analisi commissionata dal progetto giornalistico Orb Media, che ha preso in esame 259 bottiglie di 11 marche comprate in 9 Paesi.L'analisi è stata condotta dall'università statale di New York a Fredonia. Sull'ingestione di microplastiche si era pronunciata nel 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), definendone ...

Salute : trovata plastica nell’Acqua in bottiglia di diverse marche : Una ricerca, condotta dall’organizzazione giornalistica Orb Media, in collaborazione con la State University of New York di Fredonia, riportata dalla BBC, ha rilevato che nell’acqua in bottiglia venduta dalle principali marche sono presenti minuscole particelle di plastica. Sono state esaminate ben 250 bottiglie acquistate in 9 Paesi: il team di esperti ha registrato una media di 10 particelle di plastica per litro di acqua, con ...

Veleno per topi nella bottiglia d'Acqua : grave un ragazzo di 20 anni : Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni un giovane di appena 20 anni, ritrovato sabato scorso in fin di vita a Roma. Il giovane, un immigrato di origini africane, era stato soccorso in un ...