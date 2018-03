' A volte le cose si rompono' | una mamma usa lo specchio rotto dal figlio per dare una

Lega - Borghezio : “Nazismo? Ha fatto cose importantissime sulla ricerca anti-cancro. A Balotelli dico 3mila volte ‘vaffa’” : Show dell’europarlamentare leghista Mario Borghezio ai microfoni de La Zanzara (Radio24), all’indomani del risultato elettorale raggiunto dal Carroccio alle elezioni politiche. Borghezio , che ripete continuamente il mantra “sono tornato”, commenta la condanna in Appello a suo carico per diffamazione nei confronti della comunità Rom, a seguito di alcune sue dichiarazioni rilasciate nel 2013 nella stessa trasmissione radiofonica: “Sono tornato ...

Crisi Real - Ronaldo : 'A volte le cose non vanno come vorremmo' : Una battuta anche sulla Coppa del mondo che Ronaldo giocherà col Portogallo , campione d'Europa: 'Sappiamo di non essere tra i favoriti. I miei favoriti sono Spagna, Germania, Francia, Argentina e ...