A Taiwan arriva il toast ripieno di bubble tea

(Di mercoledì 21 marzo 2018) L’aggettivo rinfrescante non viene solitamente attribuito a un panino. L’eccezione, però,da, dove l’insegna TpTea ha iniziato a servire ai propri clienti un curioso mash-up tra due specialità decisamente lontane tra loro: unfarcito con iltea, la bevanda di originiesi preparata con tè nero, latte e perle di tapioca. Il risultato è quantomeno interessante dal punto di vista delle consistenze. C’è la croccantezza del pancarré abbrustolito che contrasta con la cremosità del latte e con la gommosità delle piccole bolle di tapioca che bombardano il palato. Insomma, i fan deltea potranno una volta tanto non lamentarsi per la prevalenza di latte e tè sulle bolle, presenti in questo caso in abbondanza. Ed evitare di buttare via il bicchiere vuoto una volta finita la bevanda, sgranocchiando l’intero contenitore. Il tutto, ...