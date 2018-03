A meno di 20 euro il nuovo Lenovo Watch 9 | dettagli e funzionalità

Cala anche Samsung Galaxy S9 Plus su Amazon : disponibile già a 150 euro in meno : Samsung Galaxy S9 Plus già disponibile su Amazon a circa 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 999 euro: risulta infatti acquistabile a partire da 849,99 euro nella colorazione Midnight Black spedita da Amazon. L'articolo Cala anche Samsung Galaxy S9 Plus su Amazon: disponibile già a 150 euro in meno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia due nuove cuffie auricolari in India, entrambe con un prezzo molto contenuto, inferiore ai 10 euro, con cassa metallica, cavo in kevlar e diverse colorazioni.

Tumori : in Europa si muore sempre meno - -7% per colon retto in 6 anni : In Europa continua a diminuire la mortalità per tumore. E le stime sono positive soprattutto se si parla del cancro colon-retto, in calo del 7% dal 2012, un trend che rappresenta uno dei principali successi in ambito oncologico degli scorsi 30 anni. Lo spiegano i ricercatori che in uno studio pubblicato su Annals of Oncology, una delle più importanti riviste di oncologia, hanno previsto, anche quest’anno, tassi di mortalità nell’Unione Europea ...

Statali - una parte degli aumenti è “a tempo”. Dal 2019 chi guadagna meno perderà fino a 29 euro al mese : Una parte dell’aumento svanirà come la carrozza di Cenerentola. Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2018. E a rimetterci di più saranno paradossalmente i dipendenti con gli stipendi più bassi. La sorpresa si chiama ‘elemento perequativo’ ed è nell’accordo per il rinnovo del contratto degli Statali, siglato dopo otto anni di blocco e diversi mesi di trattative. E in base al quale i vari comparti, dai lavoratori dei ...

Online redditi dei politici : Grillo oltre 400mila euro - Di Maio meno di 100mila Video : Sui siti di Camera e Senato sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2017 dei politici italiani. E, come ogni anno, la classifica di chi guadagna di più suscita grande curiosita'. redditi a 5 stelle Quest'anno #Beppe Grillo è uno dei paperoni della situazione, anche se, il capo politico fondatore del Movimento Cinque Stelle, sarebbe, tecnicamente, fuori sia dalla Camera che dal Senato. La sua #Dichiarazione dei ...

Punta al risparmio Iliad Italia : 1.50 euro al mese in meno il costo medio in Francia : Torna a parlare di Iliad Italia anche Xavier Niel, fondatore del gruppo francese ed ottavo personaggio più benestante del territorio locale (secondo una recente classifica, afferente al 2018, stilata da Forbes). A margine della presentazione dei profitti cumulati presso il mercato transalpino, il primo dirigente ha provveduto a tracciare un interessante parallelismo tra le due realtà. Da quel che si evince da 'Il Sole 24 ORE Radiocor', ...

Per Marchionne ‘Fiat sarà meno importante in Europa’. Ma non parlate di funerale : di Carblogger “Fiat sarà meno importante in Europa”, resteranno soltanto la famiglia “500 e la Panda” di cui è attesa una nuova generazione entro il 2020. Sergio Marchionne l’ha detto nel modo più chiaro possibile al Salone di Ginevra: “Abbiamo bisogno di fare spazio ai marchi più potenti. Non sto uccidendo Fiat, credo che abbia un grande futuro in America Latina, e che in Europa possa contare sulla forza della 500. ...

ePRICE sconta fino a 100 euro tutti i prodotti presenti sul catalogo di ePRICE ma solo per oggi fino alle 23.59. Lo Sconto va da 20 a 100 euro in base alla vostra spesa Compra un prodotto su ePRICE e ottieni lo Sconto fino a 100 euro solo oggi

Lazio - Parolo : 'Per noi il Var è spento - meno male che non c'è in Europa League' : Marco Parolo non ci sta. Dopo il 2-2 in casa del Cagliari, il centrocampista della Lazio esterna il suo rammarico per l'ennesimo torto arbitrale subito in stagione: 'Non capiamo alcune cose: c'è la ...

Milano - pizza margherita : dove mangiarla davvero (altro che Carlo Cracco) spendendo meno di 16 euro : Ma quale impasto scuro e grumoso. Ma quale mozzarella e pomodorini a crudo. E sopratutto, accipicchia, ma quali 16 euro. Siamo certi che nessuno andrà appositamente da Carlo Cracco per mangiare la sua rivisitazione della pizza margherita, semmai qualche avventore straniero – decisosi a provare l’esperienza del suo nuovo ristorante in Galleria – propenderà per scegliere proprio lei nel vasto menù proposto sotto le volte ideate ...

Salvini sfida l'Europa : presenteremo manovra con meno tasse : «Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa...

Salvini sfida l’Europa/ Ue - Lega : “Manovra con meno tasse - a Bruxelles contenti” : Matteo Salvini sfida l'Europa e rilancia su provvedimenti economici post Elezioni: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". sfida all'Ue e ipotesi governo (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 13:50:00 GMT)

“Vivo con 511 euro al mese”. Eppure è famosa la madre di Alessandro Borghese. Scommettiamo che non lo sospettavate nemmeno. Era un’icona e oggi arriva la confessione : “Prima era lui ‘figlio di’ - oggi sono io la mamma dello chef e conduttore…” : Alessandro Borghese è tornato in onda con la nuova stagione di ‘4 ristoranti’ su Sky Uno. Da quando la cucina e il mondo della ristorazioni sono diventati protagonisti in tv, anche molti chef, come Borghese, sono entrati nei cuori dei telespettaotori. Di conseguenza si è scatenata la curiosità sul privato dei cuochi (e conduttori). Ecco: sapete che la madre di Alessandro Borghese non è affatto una sconosciuta? È stata ...

Notebook 15" a meno di 300 Euro : ecco l"Asus P541UA con 500 Gb di hard disk : Display da 15,6 pollici con risoluzione pari a 1.366 x 768 pixel, il Notebook Asus P541UA-GQ1349 integra un performante CPU Intel Core.