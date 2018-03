A Catania governa mafia sociale | domani in edicola sul Fatto torna “A casa vostra”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Giovedì 22 marzo“AVostra“, l’inserto di quattro pagine dedicato alle città italiane. Questa volta l’inviato delGiampiero Calapà racconterà. Un viaggio che parte incontrando i “carusi”, cioè i ragazzi in fila ai centri per l’impiego delle cosche, sperando in un posto da pusher o da vedetta. Perché nella città ai piedi dell’Etna i quartieri sono divisi tra le due storiche famiglie affiliate a Cosa nostra, Santapaola e Mazzei, e altri clan, feroci e imprevedibili. Unadiversa da quella palermitana, meno strutturata, meno controllabile. Soprattutto unache si radica fingendo di svolgere un ruolo: i giovani catanesi trovano lavoro arruolandosi con la criminalità. Mentre ai Caf c’è chi offre le “borse della spesa” per conto di gran parte della politica che il 10 giugno sarà di nuovo sotto i riflettori ...