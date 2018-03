A casa Panini | per scoprire tutta la felicità di una figurina

vanityfair

: Franco appena torna a casa va ad assaggiare le figurine se sanno di panini. ?? #isola - DreamsGirl__ : Franco appena torna a casa va ad assaggiare le figurine se sanno di panini. ?? #isola - AzurexCrimson : @YorozuyaBoss E' ovvio che alla fine è una questione di praticità. Non funziona così per tutte le fumetterie, ma Pa… - YoPiChieti : 0871530512 Servizio a #DOMICILIO da YoPì!?????????? Super #Panini??, #Pizzette, #Donuts e #Yogurt ?? Chiamateci subito e r… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Si può dire che collezionare le figurine dei calciatori per me sia stato l’equivalente di quanto provato da Jim Morrison quando ha cantato le «Porte della percezione». C’è il noto, c’è l’ignoto. E poi ci sono Zoff, Gentile, Altobelli, Bruno Conti, Antognoni; «santini» vintage del calcio che fu. Si sa, la nostalgia è sempre canaglia, per questo siamo andati per voi in gita educativa alla sede dellaa Modena. Dove tutto ha inizio, dove il mistero e la magia si rinnovano. La mia generazione – sbarbatelli che dagli anni ’70 hanno fatto un salto per finire negli ’80 – apriva i pacchetti di «Figu» con il cuore a tamburo, le mani tremanti die le labbra pronte a recitare l’omelia: celo, manca, celo, celo, celo, manca, celo, celo, celo, celo. Per troppe notti mi sono addormentato fissando il sorrisetto beffardo delladi Evaristo Beccalossi, in arte «Becca», ...