911 parla Ryan Murphy | il successo inaspettato | il futuro di Connie Britton e un

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Chi non conosce il numero 911, il numero di emergenza più famoso al mondo? I fan delle serie tv americane avranno grossa familiarità con quelle tre cifre che sono diventate anche il titolo di una serie tv creata dae in onda su FOX negli USA e in Italia su FoxLife.La prima stagione si concluderà con il 10° episodio in onda negli USA il 21 marzo e in Italia il 17 aprile, ma una seconda è già in cantiere visto ilriscontrati dai primi episodi: con oltre 14,3 milioni tra tutte le piattaforme 9-1-1 è lo show Fox più visto e con il 3,0 nei 7 giorni e 10,7 milioni è il più visto del mercoledì sera. Unche ha sorpreso il suo creatore e produttore: Mi ha sorpreso l'ottimo risultato del primo episodio e quanto gli spettatori siano poi rimasti legati alla serie. Proprio questo mantenimento mi fa ben sperare per una seconda stagione ancor più di ...