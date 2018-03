ilmattino

: 6 anni, rasato da compagno di classe: il padre pubblica la foto su Facebook - MattinoBn : 6 anni, rasato da compagno di classe: il padre pubblica la foto su Facebook - MattinoSalerno : 6 anni, rasato da compagno di classe: il padre pubblica la foto su Facebook -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Rasare i capelli deldi banco per 'scherzo'. È uno degli ultimi episodi di bullismo che si è consumato nelladi una prima della scuola elementare Capasso, in via De Gasperi, zona ...