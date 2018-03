CAMORRA E ‘NDRANGHETA TRA SAN BASILIO E LITORALE: 19 ARRESTI Avevano strutturato la principale piazza ...

A Palazzo Grazioli il vertice del centrodestra : “A noi la presidenza del Senato - al M5s la Camera” : I leader del centro-destra che si sono riuniti oggi a Roma si fanno promotori di un percorso istituzionale nella definizione degli assetti parlamentari a partire dalle Presidenze di Camera e Senato, che coinvolga tutte le forze politiche. Lo si legge in una nota congiunta di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni dopo il vertice a Palaz...

Juventus - Alex Sandro : distrazione muscolare. Può tornare per il Real : La situazione di Alex Sandro è meno grave del previsto. Il laterale brasiliano ha subito una distrazione alla coscia destra durante il ritiro con il Brasile ed è rientrato subito a Torino. Gli ...

Presidenti delle Camere : centrodestra - a noi il Senato a M5s la Camera : In una nota congiunta diffusa al termine del vertice a palazzo Grazioli, i leader propongono un inconmtro congiunto domani per concordare i nomi -

Mare ceduto - Francia fa dietrofront : "Non modifichiamo le frontiere" : Non si placa la polemica sul trattato di Caen e la cessione da parte dell'Italia di alcuni tratti del mar Ligure e di quello di Sardegna alla Francia. Nei giorni scorsi la politica si era scontrata sul tema, con Giorgia Meloni in prima fila nel denunciare la cessione a riflettori spenti di 'zone molto pescose' e del 'diritto allo sfruttamento' di un giacimento di gas ...

Zucca - condannati a vertici polizia : ANSA, - GENOVA, 21 MAR - "La rimozione del funzionario condannato è un obbligo convenzionale, non una scelta politica, e queste cose le ho dette e scritte in passato. Il Governo deve spiegare perché ha tenuto ai vertici operativi dei condannati. Fa parte dell'esecuzione di una sentenza". È il commento del ...

Salvini - Berlusconi e Meloni : 'A noi il Senato - al M5S la Camera' : '

Berlusconi - Meloni e Salvini : la nota ufficiale sulla presidenza delle Camere : I leader del centro-destra che si sono riuniti oggi a Roma si fanno promotori di un percorso istituzionale nella definizione degli assetti parlamentari a partire dalle Presidenze di Camera e Senato, ...

Visibilità e margini più alti : ora anche Hyundai ha la sua divisione 'alte performance' : Hyundai ha spiegato che l'obiettivo della nuova divisione è quello di 'potenziare lo sviluppo di auto di serie ad alte prestazioni e connesse al mondo del motorsport '. Rientrata nel 2014 al mondiale ...

Cloud Food - e-commerce 4.0 made in Italy : Contestualmente a tale accordo, Giglio Group, all'indomani del passaggio al segmento Star di Borsa Italiana, ha presentato il primo canale di T-commerce in Italia , Ibox 65, , dedicato al mondo della ...

Rai Way - conti in salita nel 2017 : Rai Way chiude il 2017 con un utile netto pari a 56,3 milioni, in aumento del 34,6% rispetto all'esercizio 2016, quando era pari a 41,8 milioni. Nello stesso periodo, i ricavi sono pari a 216,2 ...

Accordo M5S-Centrodestra? Lo scetticismo dei Dem "Ci aprirebbe nuove praterie" : Le voci che parlano di una imminente chiusura dell'Accordo tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra viene accolta con scetticismo dalle parti del Nazareno. Fonti qualificate del Partito Democratico riferiscono che l'Accordo, in realta', vacillerebbe. E questo per due ragioni: la prima e' che Forza Italia punta ancora forte sulla figura di Paolo Romani. Di questo, al Nazareno, sono sicuri. La seconda e' che un Accordo di questo genere "porterebbe ...

Il Centrodestra dopo il vertice : "A noi la presidenza del Senato - al M5s la Camera" : Ok alla presidenza della Camera per il M5s, mentre quella del Senato tocca al Centrodestra. Inoltre, bisognerà assicurare un vicepresidente in ciascun ramo del Parlamento ai partiti che non esprimono il presidente. E' il percorso individuato durante il vertice del Centrodestra e illustrato in una nota comune

Negli Usa class action contro Facebook : Secondo una talpa l'ex stratega della Casa Bianca stimolò la società inglese affinché profilasse gli elettori americani. E ora spunta il cofondatore di WhatsApp, Brian Acton (diventato miliardario vendendo la sua app proprio a Zuckerberg), che chiede a tutti di lasciare il social network.

Perché si è dimesso il capo dei media vaticani - monsignor Viganò - : Città del Vaticano, 21 mar. , askanews, Quello che sembrava all'inizio una sbavatura è esploso come una crisi di governo del Vaticano. monsignor Dario Viganò, nominato nel 2015 da Papa Francesco a ...