: Il 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste. Una giornata istituita per celebrare tutti gli alb… - lifegate : Il 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste. Una giornata istituita per celebrare tutti gli alb… - MiBACT : Domani 14 marzo si celebra in tutta Italia la seconda edizione della Giornata nazionale del Paesaggio. Scopri le in… - UffiziGalleries : Oggi è la #GiornataNazionaledelPaesaggio, iniziativa promossa dal @MiBACT! Dalle 9 alle 13 al Giardino di #Boboli a… -

Si celebra oggi la XXIIIdella memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle. Tema di quest'anno è "Terra,solchi di verità e giustizia". Foggia sarà la piazza principale e si svolgerà in contemporanea in migliaia di luoghi d'Italia,scuole,carceri,associazioni,università, fabbriche, parrocchie,con appuntamenti in America Latina (a Città del Messico, Bogotà e Buenos Aires,Salvador del Bahia,Città del Guatemala,La Paz)e in Europa,a Parigi,Marsiglia,Bruxelles Ginevra,Tenerife,Zurigo, Strasburgo, La Valletta,Copenaghen.(Di mercoledì 21 marzo 2018)