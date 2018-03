21 marzo | a Foggia in migliaia al corteo di Libera contro le mafie

San Giovanni di Dio/ Santo del giorno - l'8 marzo si ricorda il protettore di Troia in provincia di Foggia : San Giovanni di Dio, Santo del giorno: il Santo patrono di Troia, in provincia di Foggia, nacque l'8 marzo del 1495 a Montemor in Portogallo come Juan Ciudad.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 02:36:00 GMT)