10 film che escono nei prossimi 10 giorni

“Elena Morali - il segreto è nei leggings”. Isola dei Famosi - l’affondo. Striscia la Notizia ‘spietata’ : il filmato che inguaia Alessia Marcuzzi e il reality : Per Striscia la Notizia il reality ora in onda su Canale 5 è l’Isola dei fumosi e Alessia Marcuzzi, la conduttrice, una svicolona. Sono settimane che il tg satirico di Antonio Ricci ha preso di mira l’Isola. Non c’è sera senza un servizio sul reality più chiacchierato dal momento. A partire dall’ormai noto canna-gate, passando per le accuse di omofobia e quelle, spesso ritrattate, degli altri naufraghi, anche delle ...

Cinema - il paradosso : meno spettatori ma più film in sala. Ecco perché è una strana agonia : Che strana agonia quella della visione dei film nelle sale italiane. Qua e là qualche weekend con un segno più rispetto al finesettimana dell’anno precedente capita, ma mai cifre per gridare al miracolo. La tendenza rimane sempre quella. Giù, giù, giù, sempre più giù. Al Cinema, belli comodi a vedersi un film, non ci vuole andare più nessuno. Quel “meno 44%” di biglietti strappati nel 2017 rispetto al 2016 è un “disaster-movie” già affrontato ...

Netflix rivela i 10 film horror che la gente non riesce a finire perché troppo spaventosi - : Nextflix ha inviato a Forbes la lista dei dici film horror che sarebbero 'troppo spaventosi da non riuscire a guardarli per intero' . Il servizio di streaming, per assemblare questa lista, ha osservato il momento in cui gli utenti hanno interrotto la pellicola, e sono entrati nella top 10 dei film più spaventosi di tutti, quelli che sono stati ...

“Un film horror”. Ritrovamento agghiacciante a Venezia. Da 7 anni di lui non si sapeva più nulla - nessuno lo aveva più cercato ed era anche stato cancellato dall’anagrafe. Poi la scoperta più macabra (e triste) di sempre : Una scenda da film dell’orrore a Venezia. In un piccolo appartamento del centro storico è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del 75enne che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestriere Dorsoduro, era in una situazione di degrado ...

Che lavoro c’è dietro a un film in stop-motion come “L’isola di cani” : Il set è più piccolo, ma bisogna avere molta manualità e tanta pazienza per «far recitare pezzi di metallo, gomma e silicone» The post Che lavoro c’è dietro a un film in stop-motion come “L’isola di cani” appeared first on Il Post.

I 10 film horror più paurosi che puoi vedere su Netflix : Se c’è qualcuno che non ama gli spoiler, sono, assieme agli amanti della detection, gli appassionati di horror. Perché la paura è in gran parte in quello che temi possa arrivare da un momento all’altro e, se c’è una cosa che non vuoi, è proprio che qualcuno avvisi prima della ‘stoccata’ che lascia senza fiato. Il risultato, rivelano le statistiche di Netflix Italia, è che nel binge whatching di alcuni classici ...

Aldo Moro - Il presidente - Rete 4/ Curiosità sul film con Michele Placido (oggi - 18 marzo 2018) : Aldo Moro - Il presidente, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Michele Placido e Donatella Finocchiaro, alla regia Gianluca Maria Tavarelli. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:32:00 GMT)

ANTONIO ALBANESE/ Torna al cinema con il film “Contromano” (Che tempo che fa) : Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera ci sarà anche ANTONIO ALBANESE. Il 29 marzo uscirà nei cinema il film “Contromano”, da lui diretto e interpretato(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:24:00 GMT)

TOMB RAIDER/ Il nuovo film con Lara Croft che pecca di prudenza : Il personaggio di Lara Croft torna al cinema, ma non più interpretata da Angelina Jolie. Il film di Roar Uthaug sembra perdere un'occasione importante. EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:11:00 GMT)

Gualtiero Marchesi 'The Great Italian' film - lunedì 19 marzo anteprima a Milano : ... illycaffè, Parmigiano Reggiano e S.Pellegrino hanno sempre lavorato al fianco suo e di tanti altri grandi chef per sostenere e promuovere lo stile di vita italiano nel mondo. "Ferrari Trentodoc ...

THE WATCHER/ Su Rete 4 il film con James Spader e Keanu Reeves (oggi - 17 marzo 2018) : The WATCHER, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: James Spader, Keanu Reeves e Marisa Tomei, alla regia Joe Charbonich. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:17:00 GMT)

'Gualtiero Marchesi - The Great Italian' - il film dedicato al Maestro del cibo : Così come aveva programmato il Maestro Marchesi prima della scomparsa, lunedì 19 marzo, sua data di nascita, sarà proiettato in anteprima a Milano il film documentario Gualtiero Marchesi The Great ...

Gualtiero Marchesi - la vita del Maestro diventa un docufilm : Il 19 marzo avrebbe compiuto 88 anni. Dal prossimo lunedì Gualtiero Marchesi, il più grande chef italiano, sarà ricordato ogni anno in questa data. L'ha comunicato stamattina la Fondazione dedicata al ...