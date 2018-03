Zuckerberg convocato a Londra e dall’Ue In Italia si muove l’Agcom

Facebook ancora in calo. Zuckerberg convocato dall'Europarlamento : Non c'è pace per Facebook . Dopo il tonfo di ieri a Wall Street , -7% circa, , il titolo del più grande social network al mondo continua a trattare in territorio negativo, registrando una discesa del ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico Social a picco in Borsa|L’accusatore : La commissione di Westminster: «Chiarisca, finora ha dato spiegazioni ingannevoli». Anche Tajani lo convoca all’EuroParlamento. Il garante Ue: elezioni europee a rischio. La Casa Bianca: «Proteggere la privacy». In Borsa crollano i Social: -10% per Twitter

Scandalo sull’uso illecito dei dati - Zuckerberg convocato da Londra e dal Parlamento Ue : La Commissione parlamentare britannica sulla Cultura, i Media e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un’audizione sullo Scandalo relativo all’abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge Facebook e la società di consulenza politica Cambridge Analytica. Lo ha reso noto il presidente della commissione, Damian Collins, citand...

