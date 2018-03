Zucca | «Chi coprì i torturatori è ai vertici della polizia | cosa pretendiamo su Regeni?»

Zucca : «Chi coprì i torturatori è a capo della polizia - cosa pretendiamo su Regeni?» : Durissimo affondo del magistrato durante un incontro pubblico: «Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare»

Regeni - il pm Zucca : “I torturatori del G8 ai vertici della nostra polizia. Come possiamo chiedere quelli dell’Egitto?” : “I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, Come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori ?”. Lo ha detto il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca , tra i giudici del processo Diaz e con riferimento a ciò che accadde al G8, intervenendo oggi ad un dibattito sulla vicenda di Giulio Regeni . “L’11 settembre 2001 e il G8 – ha affermato – hanno segnato una rottura ...

