Zona Euro | invariata la fiducia dei consumatori

Zona Euro - inizio d'anno negativo per il settore delle costruzioni : Teleborsa, - inizio di anno negativo per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro . Secondo l' Euro stat, nel mese di gennaio la produzione nel settore delle costruzioni è calata del 2,2% dopo il +0,...

Zona Euro - la bilancia commerciale scala le marce a gennaio : Teleborsa, - In forte calo il surplus commerciale dell'EuroZona a gennaio . Nel mese in esame l'attivo è pari a 3,3 miliardi di Euro, in discesa rispetto ai 25,4 miliardi del mese precedente e ...