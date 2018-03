Zayn Malik disperato | è ancora innamorato di Gigi Hadid

Nuovi tatuaggi di Zayn Malik tre anni dopo gli One Direction : pura estetica o un inizio importante all’orizzonte? : Nuovi tatuaggi di Zayn Malik hanno mandato in visibilio i fan, e dato inizio alle teorie sul futuro discografico dell'ex membro degli One Direction. Il cantante, già ben ricoperto di tatuaggi su tutto il corpo, ha di recente postato alcune fotografie su Instagram, che ritraggono due Nuovi tatuaggi: un fiore sulla nuca, e un numero probabilmente simbolico sul collo. Non è chiaro a cosa possa riferirsi la rosa dietro la nuca, piuttosto il ...

Gigi Hadid ha un messaggio (per Zayn Malik?) : Gigi Hadid, 22 anni, rientra nella sua casa newyorchese a Soho, dopo un servizio fotografico. La super modella è single e questi scatti sono i primi che arrivano dopo la rottura da Zayn Malik. Lei, nascosta dietro un paio di occhiali neri, appare serena. In mano stringe lo smartphone la cui cover lancia un messaggio. «I social network nuociono gravemente alla salute mentale», fa sapere Gigi, 39 milioni di follower via Instagram, dal retro del ...

Gigi Hadid fotografata per la prima volta da quando è finita con Zayn Malik : A vederla sorridere come sempre ai paparazzi che l’aspettano sotto casa, non si direbbe che Gigi Hadid stia avendo a che fare con la fine di un amore durato due anni: la modella è apparsa solare come al solito nelle foto che arrivano da New York. Gigi Hadid – Leaving Her Apartment in New York City 03/15/2018 https://t.co/6KgLi8pTD5 pic.twitter.com/lbGH0o0tiq — CelebMafia (@Celeb__Mafia) 16 marzo 2018 Certo Gigi è abituata a sorridere ...

Zayn Malik non segue più Gigi Hadid su Instagram : intanto i fan si chiedono cosa farà del tatuaggio dedicato alla ex : Ognuno con il suo messaggio postato su Twitter, Zayn Malik e Gigi Hadid hanno confermato la notizia che stava girando già da qualche ora: la loro relazione è finita dopo poco più di due anni. [arc id=”070c3370-9255-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Adesso il cantante ha fatto il classico passo post rottura: ha tolto il follow all’account della ex fidanzata su Instagram. Non solo, Zayn non segue più neanche la mamma della modella, ...

Zayn Malik ha confermato : il suo nuovo album è finito : Poche ore dopo l’ufficializzazione della rottura con Gigi Hadid – leggi qui cosa hanno scritto sui social – Zayn Malik è tornato a parlare con i fan del suo nuovo disco. via GIPHY Il cantante ha postato su Instagram una foto con una caption che sembra essere un chiaro riferimento alla fine della sua storia d’amore. “Se la vita ti getta limoni, tu afferrali così non ti colpiranno in faccia”. When Life ...

Il nuovo album di Zayn Malik è pronto : le prime dichiarazioni dell’artista : Tutto pronto per il nuovo album di Zayn Malik, il secondo progetto discografico dopo il debutto nel 2016 con Mind of Mine. Nella serata di martedì 13 marzo, l'ex cantante degli One Direction, dopo la notizia della rottura con Gigi Hadid, si è lasciato sfuggire qualche dettaglio sul secondo album di inediti, atteso per i prossimi mesi. Il nuovo album di Zayn Malik è pronto, come ha affermato il cantante stesso sui social in risposta ad una ...

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati - l’annuncio su Twitter : Un fulmine a ciel sereno ha scosso il gossip internazionale. Zayn Malik e Gigi Hadid si sono detti addio. Una notizia che in breve tempo ha fatto il giro del mondo e ha presto trovato riscontro presso i diretti interessati dopo che l’indiscrezione aveva iniziato a circolare sul web. Su Twitter, infatti, l’ex One Direction scrive: Gigi e io abbiamo avuto una relazione incredibilmente importante, romantica e divertente e ho un enorme ...

Gigi Hadid e Zayn Malik si dicono addio : «È stata una relazione piena d’amore e divertimento» : Gigi Hadid, 22 anni, e Zayn Malik, 25, scrivono the end. L’amore tra la modella e l’ex One Direction è giunto ai titoli di coda dopo due anni d’amore. A lanciare l’indiscrezione è il Sun e dopo poco arriva anche la conferma dei diretti interessati. Il primo a farne parola è lui: «Gigi e io abbiamo avuto una relazione incredibilmente importante, significativa e piena di amore e di divertimento», spiega su Twitter il ...

Zayn Malik e Gigi Hadid hanno confermato la rottura con due messaggi per i fan : Faccia che piange e cuore spezzato sono molto probabilmente i due emoji più usati per commentare la notizia che è arrivata ieri sera: Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati. I giornali americani hanno rivelato la rottura e poco dopo sono arrivati due messaggi, uno di Zayn e uno di Gigi, in cui annunciano la fine del loro amore ai loro 66 milioni di follower su Instagram e ai 35 milioni su Twitter. pic.twitter.com/4st0iU9zHg — Zayn ...

